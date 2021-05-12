預定本月24日舉行的世衛大會（WHA）報名登記於5月10日截止，台灣因為沒有收到邀請函，已經失去主動參加的資格。外交部表示，推動參與WHO是我國政府一貫的政策目標，外交部也會跟衛福部一起「努力爭取到最後一刻」。

衛福部則表示，台灣今年未獲WHA邀請函，開議首日將透過駐日內瓦辦事處，向世衛組織遞交抗議函。抗議函也已撰寫完成，主要訴說台灣有在全球務實奉獻醫療的經驗，世界衛生大會不能透過政治來干預台灣想貢獻全球的心。

既然衛福部的抗議函已經撰寫完成，就表示衛福部未卜先知，早就知道今年不會收到邀請函。既然如此，蔡政府卻一再向國人信心喊話，又動員友好國家發言力挺，分明就是對內欺騙國人，對外消費友好國家。

筆者在歐洲工作期間，每年都要洽請駐在國政府支持台灣參與世衛大會。駐在國官員曾坦誠相告：歐洲國家都支持台灣參與，但是台灣能否獲邀真正的關鍵，並不在於世衛組織的立場，也不在於其他國家的態度，而是在於中共的態度。只要台灣與大陸就參與方式達成協議，其他國家都樂觀其成。因此，台灣洽請友好國家支持，只是「治標」；與中共達成協議，才是「治本」。

過去4年，我邦交國以及美、日、歐等國家都聲援台灣參與案。但是每年都功敗垂成。原因就是台灣僅僅「治標」，沒有「治本」。

其實蔡政府心知肚明，台灣想要參加世衛大會，必須從台北出發，經過北京才能抵達日內瓦。但是蔡政府故意繞道而行，顯然是刻意藉此議題凸顯台灣的獨立地位，證明「台灣不是中國的一部分」。

另一方面，蔡總統能夠獲選，靠的就是「仇中反中」意識。能夠連任，更是利用香港反送中運動，操弄台灣抗中民粹的結果。因此，藉中共反對台灣參加世衛大會，強調台灣受到中共打壓，製造悲情戲碼，就成了蔡政府保衛執政權，規避國人指責蔡政府無能的最佳擋箭牌。

說穿了，蔡政府就是想藉著世衛議題做穩賺不賠的生意。如果台灣不與中共協商，只是靠著友好國家施壓，就讓世衛組織及中共同意台灣重返世衛大會，蔡政府將可大大地誇耀一番。這將是蔡政府勝過馬政府，無與倫比的政績。反之，如果屢戰屢敗，蔡政府也沒有損失。只要把一切責任歸咎於中共打壓即可。如此更能團結台灣「仇中反中」的力量。

可是蔡政府的如意算盤未必能持久。當世人看穿蔡政府伎倆後，應該會有一種被愚弄的感覺。察覺蔡政府原來並不是真正關心國人健康與福祉，只是利用此一議題遂行自己的政治目的。當放羊的孩子不被世人相信時，狼來時也就無人能救了。

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※