五.TRR 再轉型、乏燃料和核研所副所長張憲義上校的滲透(1982-1988) (註說: 再轉型指核反應器核子燃料組成和成份的改變,其將不適合當核武原料用)

檔案 22

──Department of State,「Chronology of TRR Conversion/Spent Fuel Return Program,」1982-00-00

1981年臺灣恢復TRR運轉後,美國和臺灣就重新開啟TRR使用低濃縮鈾燃料和將所有TRR已用過燃料棒(SFR),由台灣支付費用運送至美國之情事,(註說:後項工作核研所稱為宏全計畫),進行了曠日持久的談判。討論包括由阿岡國家實驗室(ANL)的代表理查·路易斯(Richard Lewis),他提議使用U-235濃縮到20%的反應器燃料。

檔案 23

──Assistant Secretary of State for International Oceanic, Environmental, and Scientific Policy John Negroponte to Ambassador Richard Kennedy, 13 March 1986

為處置TRR用過燃料已作出了未具體說明的安排,但隨著反應器運行會繼續有增無減數量,用過燃料以每年180束元件的速度積累,目前已儲存了約2000束。雖然正在討論支付費用的安排,但尚未完成,例如,支付後續費用,及盛裝置容器租金的經費仍有待解決。

檔案 24

──State Department telegram 173988 to AIT [American Institute in Taiwan], 3 June 1986

電報附上了一份「非正式文件」的文本,該文本將交給臺灣高級官員,其中涉及需要加快用過燃料的運輸,部分原因是「安全考慮和公眾對蘇聯切爾諾貝利反應器(Chernobyl reactor)事故後的敏感災難。」因在1978年,美國與臺灣的官方關係已被降級,此由於美國已承認北京協定的一部分,美國和臺灣不再有大使館,而是非官方的「機構」來維持關係。

檔案 25

──State Department telegram 357483 to AIT, Taipei, 15 November 1986

隨著用過燃料棒的運送問題,(註說:原檔報告中指稱運費估計約需12.9百萬美元),美國國務院報告說,到1989年年中,當大約1,600根燃料棒「應該」被移除時,將達到「平衡狀態」,「臺灣剩餘的用過燃料棒的數量將在一年半的外移量最小化」(大約270根燃料棒)。此外,TRR的反應器爐心將被轉換成不同的燃料混合物,從原為天然鈾金屬燃料的爐心轉換成鈾金屬和低濃縮度鈾氧化物的混合物。本檔刪除的部分內容提及這些發展的影響;例如,低濃縮鈾燃料的擴散風險較低,因為從低濃縮鈾燃料中分離出來的鈽要少得多。

檔案 26

──AIT telegram 06561 to State Department, 10 October 1987

為了討論TRR轉型和用過燃料轉移,AIT的官員會見了核能研究所(INER)官員,包括當時是中情局在臺灣的資產的副所長張憲義(Chang Sen-i)(註說:原檔報告中指稱張憲義已事先告訴美國,核能研究所會參加討論的人員包括:原能會陳宜彬處長(Y.B.Chen),(R.Y.Wuang),所長周仁章(Chio JHY-JEN)和張憲義本人)。對張先生來說,安全「超過了所有其他考慮」,他擔心安全與運送用過燃料的保險公司(NAC)的利潤之間可能存在衝突。參加這次討論的美國官員並不知道張與中情局的關係。

檔案 27

──State Department telegram 365028 to AIT, 23 November 1987

張副所長和其他INER官員在布魯克黑文國家實驗室(Broookhaven NL)會見了美國專案主任大衛·戴蒙德(David Diamond),審查他們的TRR轉型計畫。在兩個月內,中情局預定將張在美身份對外曝光。

檔案 28

──State Department telegram 395061 to excised recipient,22 Dec.1987

就在張在美身份被中情局對外曝光的幾週前,美國專案主任大衛·戴蒙德(David Diamond)就給他寫了關於TRR轉型的計畫書。

檔案 29

──State Department telegram 989853 to AIT, 24 March 1988

於3月23日《紐約時報》頭版文章由蒂姆·韋納(Tim Weiner)報導指稱,美國曾敦促臺灣「停止秘密裝置的工作,該裝置可被用來獲取鈽」。美國國務院提供指導,對臺灣「沒有參與與其核不擴散承諾不符的活動表示滿意。該指導證實,TRR已經因經濟原因關閉了」。

檔案 30

──AIT Telegram 09194 to State Department, 24 March 1988

TRR的發展,包括從其設施中移除重水,以及INER副所長張的失蹤(註說:美方專案小組人員在張員失蹤未消假上班時1988.1.12的該週週末,即抵台灣,隨之對於核研所所有重要設施進行全面檢查),已經成為臺灣媒體報導的主題,《紐約時報》的報導再次引起了人們對這個故事的興趣。

檔案 31

──State Department telegram 137129 to AIT, 29 April 1988

美國國務院臺灣事務主管大衛·布朗(David G. Brown)為AIT準備了一套談話要點(註說: 原檔報告中指稱張憲義失蹤事件在台灣已造成社會爭議),為預為回應有關可能台灣研究所工作人員可以利用這些談話點來爭辯,遵守對《不擴散條約》和防擴散安排的承諾符合臺灣自身的利益。例如,在台灣和中國大陸關係方面,「臺灣尋求核武器的選擇,可能使臺灣面臨它現在沒有面臨的風險。」核武器計畫可能提高對臺灣進行大規模核報復的可能性,引發「海峽兩岸的軍事常規集結,從而增加威脅,並造成核威脅」。

檔案 32

──Department of State telegram 149719 to U.S. Mission to the IAEA,3 May 1988

美國政府和臺灣方面證實了之前的臺灣媒體報導,即指出已作出安排,將TRR的重水全部20公噸轉移到美國。這是美國迫使臺灣放棄其武器能力計畫的重要的第一步。由於電報中某些文字難以辨認,因此很難確定該數量是20,390公斤還是20,490公斤。

檔案 33

──Draft AIT, Washington telegram to AIT, 31 May 1988

美國希望INER機構從軍方的中山科學研究院研發工作中移除分離。在北美事務協調委員會(後來更名為臺北經濟文化代表處)(the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States)的會議上,原子能委員會秘書長劉光霽(INER前所長),提出幾個方案包括從解散成為民營化,或法人化。劉秘書長指稱,INER的一些電機、化工和電腦工程師或核科學家可以轉移到中山科學研究院(CSIST)工作,因為後者「在核領域做一些計算工作」。正如奧爾布賴特和斯特裡克(Albright and Stricker)所表明的,美國情報部門多年來一直對CSIST與武器有關的電腦工作感興趣。(註說:原檔報告中也說明清華大學原科院曾德霖(Tzeng der-ling)院長也提出商討在該校設置新核反應器的事宜。)

檔案 34

──State Department telegram 323241 to AIT, Taipei,4 October 1988

國務院要求AIT協助建立國務院/DOE/ACDA小組於10.14-21前往臺北的訪問計畫,成員包括喬格·門澤爾(Joerg Menzel),訪問中科院(CSIST)的核研究基地。其目的之一是讓美國「繼續出口CSIST訂購的許多商品」,因有些商品由於對核武器活動的潛在意義而受到限制。美國專家還希望與臺灣官員討論分別與CSIST和AEC的關係計畫。詳細行程包括訪問中科院龍潭院區(註說:意指龍園園區),因該地區是核武器爆炸研究的可疑地點。

檔案 35

──AIT, Taipei telegram 06229 to AIT Washington, 17 October 1988

AIT主任大衛·迪恩(David Dean)回復了他與CSIST副院長劉曙稀中將(vice Admiral Liu)商定的行程表。檔文中行程表被刪除,其中包括使用直升機行程的目的地,這可能與爆炸研究地點龍潭有關。

檔案 36

──AIT Taipei telegram 96635 to AIT Washington,17 October 1988

為了要把軍方從臺灣的核能研究計畫中分別出來,台灣政府進行了重大的組織改革(註說:原檔報告中說明原子能委員會主任委員閻(Dr.Yen)主委告知新指派童兆勤(chao-chin Tung)副主委擔任督導核研所和與美國及IAEA的協調工作,實際上,直至他離職仍未真除為副主委)。其中原子能委員會(AEC)切斷了與軍方的所有聯繫,包括其預算,該預算將成為教育部的一部分,而不是國防部。此外,從10月1日起,INER將成為AEC的一部分,並「奉命向大學和公眾敞開大門」。

檔案 37

──AIT, Taipei telegram 06507 to AIT Washington, 28 October 1988

在訪問CSIST的第一天(10月17日),美國小組聽取了關於INER新安排的簡報,國務院代表詹姆斯·希普利(James Shipley)告訴副總參謀長夏(Hsia)上將和劉曙稀院長,「團隊受到......INER/CSIST分離的行動和計畫的肯定」(註說:原檔報告中也說明兩機構園區已建造圍牆隔離)。希普利注意到李登輝總統「反對獲取核武器」。夏(Hsia)上將向訪問小組保證,「CSIST目前和將來沒有核或核相關研究」或INER的「機密軍事研究」。為了加快美國對CSIST涉及有核相關的設備出口,ACDA的Joerg Menzel建議台灣要更好地提供最終用途聲明,並就出口請求與美國連絡人進行更多的溝通。

檔案 38

──AIT, Taipei telegram 06505 to AIT Washington, 28 October 1988

美國訪問團隊在參觀CSIST設施的第二天看到或聽到什麼,他們都找到了一個「開放和公正一般」的情況。CSIST院長劉曙稀上將說,他相信我們對CSIST的擔憂已經緩解。國務院代表詹姆斯·希普利同意這是一個「積極的一步」,但需要有些後續行動。(系列完)