國軍繼組建「聯兵營」之後，開始了下一階段的兵力結構調整。近日，國防部長邱國正下令陸軍澎防部、花東指揮部、第6、8、10軍團，分別改稱為第1至第5作戰區，明年1月1日起，陸軍各軍團全銜正式廢止。

防衛部署態勢

我們整理了5個戰區態勢圖（如下圖所示），3戰區負責北部防務，5戰區與1戰區負責中部防務，4戰區是南部防務，2戰區則是東部防務。

根據邱部長的說法，未來各作戰區指揮官就是一位協同三軍作戰的「聯參小總長」，而且這五個「小總長」各自負責戰區防務。這產生了一些問題：「小總長」負責戰區防務，那麼「大總長」（參謀總長）負責什麼？這5個「小總長」怎麼聯合？若我們把戰線形容為一條「常山之蛇」：擊首而尾至、擊尾而首至、擊中而首尾皆至，就能形象的說明這條戰線是活的、是聯合的。

戰區指揮官可能由陸海空或陸戰隊出任（尚待驗證），光是想著頭就疼。海空軍學習的是艦隊作戰和空戰，真的適合指揮戰區嗎？除了目前行政體系，國軍還需要建立一個「矩陣式指揮結構」的作戰編組，能夠納編戰區內所有兵力，而且還要把相關海域和空域劃歸給每個小總長，至少讓他們能夠「各自」聯合作戰。

邱部長言必稱「聯合作戰」，從這張圖實在看不出怎麼聯合，所看到的就是各戰區獨立作戰。當北中南東4個戰區遭到攻擊的時候（澎防部兵力少，以小部隊牽制即可），各戰區只能獨立接敵作戰。既然是獨立作戰，怎麼聯合呢？

要聯合作戰，少了一個人：參謀總長。在擺出整體防衛作戰態勢之後，參謀總長必須明確的辨識對手的主攻方向，其餘方向都只是佯攻或牽制而已。牽制作戰的目標在於拖住守軍並使其陷入陣地作戰，無法機動救援。

只要參謀總長明瞭敵軍主攻方向，事情就好辦了。對於敵軍的牽制作戰，國軍可進行反牽制作戰，以更少量的兵力反牽制敵軍，拖住對手使其無法深入，或者誘敵深入我已佈置好的城鄉作戰區，其餘兵力則轉進支援敵軍主攻方向。

假設5戰區是解放軍主攻方向，在其它方向必然發起佯攻，3、4戰區即可轉移兵力到中部救援；剩下來的配合花東戰區對敵展開兩翼夾擊。原則上我們可以不必理會解放軍來自於東部的攻擊，因為他們主要是攻擊東部機場。

每個「小總長」或「大總長」都必須根據自己的戰略思想與謀略來想定，不見得要照抄歷史的經驗，但是參謀總長一定要有整體的想定，而且要經過理論與實兵驗證之後，才能作為國軍軍事指導。

大陸軍主義不免復活

軍種本位主義是很糟糕的事情，在過去大陸軍主義時期，我海空軍具有壓倒性的實力，當時海空軍規模相較於陸軍小得多。但時代不同了，我們必須面對當前海空軍力量遠不如解放軍的現實。

雖然台灣是個島嶼，按理講應該具備遠大的海洋抱負，可是我們沒有好好的經營海洋，這是事實，連帶的也拖累了空軍。例如在南海方向，如果讓英國人來經營東南沙，他們肯定派機艦和陸戰隊駐防，並且常態性從本島「自由航行」東南沙，目的就是要維持台灣到東南沙的海上與空中控制權，這才是海洋國家應有的作為。現在晚了，海空軍被迫收縮回本島，既然如此，還是務實的面對國土作戰吧。

在國土防衛方面，海空軍絕無置喙餘地，因為海空軍學習的不是地面作戰，怎麼指揮作戰呢？海空軍的地位很不幸，因為在解放軍攻台行動中，首先要消滅的正是海空軍、各類導彈基地、雷達站、裝甲部隊等等；無論海空軍機艦靠泊或疏散到哪裡，都免不了成為被攻擊的物件。當海空軍無法再為國土防衛提供服務的時候，還能指望他們指揮國土防衛作戰？

因此，現在就應該要讓海空軍從防衛作戰中退位，把指揮權交還給陸軍主導，究竟陸軍跌滾打爬多年，最熟悉這塊土地。海空軍能做的就是服務戰區指揮部，包括訓練、後勤、裝備、修護、人事等等，作戰指揮則交由戰區負責。假設東南沙劃歸給4戰區，從南部戰區到東南沙的防務全部由4戰區管轄。

例如當戰區需要派艦隊前往太平島運補，就下令給轄區海空軍組建特遣部隊，戰區指揮官可另外指派（或接受海軍建議）適任的軍官擔任特遣艦隊指揮官。再如解放軍軍機經常在西南空域出沒，4戰區指揮部可組建空軍反潛機或預警機、以及海軍艦隊共同前往偵潛。

戰區兵力編組

戰區基本作戰單元是聯兵營，本島陸軍共組建了23個聯兵營，平均每個戰區大概可分到7或8個聯兵營。未來問題還很多，例如聯兵營長的素質。一個服役不過10多年的聯兵營長，是否有能力指揮像傳統多兵種的步兵師，至少也是個「微型」聯兵旅作戰？他的戰術思想與謀略足以勝任嗎？按照指揮扁平化原則，戰區指揮官直接指揮聯兵營。既有營，何必旅？聯兵旅的地位是否和海空軍一樣只是個服務單位？

另外，還有2個「雞肋」部隊：陸戰隊與傘兵。最早的陸戰隊始自於羅馬海軍，當時海戰有一個必然的過程：接舷戰。軍艦上必須裝載大批的武裝水兵，他們就是現代海軍陸戰隊的雛形。後來英國人遠征殖民地，也必須派出武裝水兵，17世紀組建了陸戰隊。陸戰隊是個跨海作戰的兵種。

中國古代也有陸戰隊，戚繼光抗倭就是這麼做的。《紀效新書》寫著：「水陸兼司，陸戰尤切，大創盡殲，杜其再至」。意思是當倭寇登陸大陸之後，水軍立即出海，首先燒了倭寇戰船斷其歸路，接著實施「逆登陸」，配合正面守軍前後夾擊倭寇。

基於這個原則，國軍大可把陸戰隊部署在金門、馬祖、烏丘，戰時逆登陸回本島救援。即使今日陸戰隊失去了兩棲的意義，至少還可以取「機動打擊」的意涵，作為國軍預備隊機動救援五大「小總長」的武力，這就有賴「大總長」的調度了。

至於傘兵，何不讓他們轉戰城鄉作戰區？就是在戰時先期進入城鄉，部署巷戰所需的資源例如狙擊點、通信站、救護站、轉運站等等，指導「宮廟義勇」和後備部隊就位，等待前方部隊從前線撤回後展開巷戰。

結語

軍團改稱戰區是為能遂行聯合作戰的目標，必須採取幾個措施：第一，海空軍司令部必須是服務型的機構，把指揮權讓渡給各戰區指揮部。第二，明確每個戰區指揮部所轄地區與海空域，並有權調動所屬三軍兵力執行任務。第三，「小總長」與「大總長」必須提出自己的作戰思想。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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