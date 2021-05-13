五一難得放假五天，趁著暮春初夏的蔥蘢時節，我早早定好了返鄉的高鐵票，跨越近兩千公里，我要從目前居住的南方城市，趕往因疫情闊別一年多的北方老家。

四歲的兒子和我們同行，正在對各種交通工具癡迷的他聽說要坐高鐵，興奮得手舞足蹈，媽媽上車前潑了一盆冷水：「八個小時的高鐵，讓你坐到吐」。

八小時高鐵興奮莫明

的確，這是一段漫長的旅程，沿途需要穿越三個省，十幾個大小城市，火車走走停停，僅僅是我們前後的旅客都換了不知幾撥。一路上經過平原，丘陵，再到長長的隧道，十幾個大小不一但一樣人流攢動的站台，風景看到讓人心生厭倦。直到看到一望無際的華北大平原，一馬平川的土地上，大片綠油油的小麥長得正好，我跟兒子說：「老家就快到了」。

他可不像他媽說的那樣，一路上伏在車窗上，看得津津有味。路過丘陵時，看到一處處水塘的小鴨子，會高興的學鴨子叫；穿越隧道時，會給你來一句「爸爸快看，天黑了」，讓你忍俊不禁；不遠處有巨大的風力發電設備在轉動，他便鬧著要「風車」，也讓人哭笑不得。最讓他興奮的是和高鐵線並行的綠皮火車，受動畫片的影響，每當黝黑的車頭拖著長長的車廂慢慢悠悠地被高鐵超過時，他都會大叫「托馬斯」，即使它很快都消失在視野中，他還沉浸在由此帶來的快樂中。

火車出鄭州往北，駛過一條大河，我大聲提醒身邊的妻子「看！黃河」，在身邊的兒子出人意料地背起「白日依山盡，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓」，小傢伙，沒有枉費平日裡叫他背詩的功夫，老父親甚是欣慰。欣喜之後，趕緊趁熱打鐵「黃河之水天上來，奔流到海不復回……」

挖沙上樹不亦樂乎

村裡當下正處於給果樹套袋的農忙時節，早已不種地的我家，眾人賦閒卻忙碌，忙於去鎮上縣裡採購，忙於浣洗做飯，畢竟大小人丁已超過十餘口。兒子卻得到了自由，到家之後，平日裡被管束得很嚴的他，頓時放飛了自我。有兩個年齡相當的侄兒陪伴，挖沙上樹忙得不亦樂乎。看到幾頭大鵝搖頭擺尾的路過，他「嘎嘎嘎」地模仿鵝叫，「鵝鵝鵝，曲項向天歌」信口拈來，可惜老家乾旱，「白毛浮綠水，紅掌撥清波」是無論如何也無法欣賞到了。

楊樹是天然泡泡機

雖然沒有了遊樂場，玩具反斗城這些高級的「娛樂場所」，但鄉野村莊是天然的遊樂基地。我們家裡住了一窩燕子，黑白的剪影翩翩飛進飛出，一整個白天都啾啾的叫個不停。院子裡面的核桃樹，石榴樹碩果纍纍，雖然果實還很幼小，但儼然是樹葉無法遮蓋的了。院子外面有無數的梧桐，槐樹，楊樹，梧桐正在開花，不時被風吹落喇叭一樣的花朵，掉在你的頭上身前。槐樹結了一樹的雪白，碩大而繁密的花枝倒垂下來，就像無數串晶瑩的葡萄。走在樹下，香氣襲人。楊樹用漫天的楊絮刷著存在感，老家的楊絮沒有「好風憑借力，送我上青雲」的壯志，只是隨著五月的春和景明微風細雨無往而不在。對兒子來說，也許楊樹就是天然「泡泡機」吧，才追上一朵，這邊又吹來更大的一朵。這一切對於他來說都是那麼新奇又好玩。

除開這些，小傢伙整日裡跟在爺爺屁股後面，忙著澆花拔草，看蟲聽鳥，晚上還能看到滿天的星星和一閃一閃地正在夜航的飛機。不多時，在神秘的宇宙和安靜的夜裡，一天到晚不停「忙碌」的他，已經進入香甜的夢鄉。

對大人來說，回到鄉村就是遠離了車馬喧囂，回到了寧靜簡樸的生活；對小孩來說就是逃離了課業輔導和規矩束縛，又回到了自然的懷抱；對大人來說，回到鄉村就是給心靈放個假，充充電，對小孩來說，就是無為而治，自然是最好的老師。

（徐豔微/四川成都龍泉驛）