5月11日，中國大陸的第七次人口普查結果公佈。

數據顯示，大陸人口共14億1178萬人，十年間人口增速為5.38%，年均增長0.53%，略低於上一個十年0.57%的平均增長率。這表明，人口增速已放緩。與此同時，大陸的老齡化進程卻在加速。據七普數據顯示，年齡構成方面，0—14歲人口為2億5338萬人，占17.95%；15—59歲人口為8億9438萬人，占63.35%；60歲及以上人口為2億6402萬人，占18.70%（其中，65歲及以上人口為1億9064萬人，占13.50%）。這也就意味著，目前大陸3.38個勞動力需撫養1位老人。但這還遠不是最壞的局面，到明年也就是2022年時，該數值將急劇惡化，原因是從明年開始，大陸將面臨新一輪生育高峰期的人們步入老年。

有關這個判斷，還需從1949年以來，大陸人口生育高峰、出生率說起。中共建政後，大陸人口出現過四個生育高峰，分別為：1949-1957年、1962-1970年、1971—1980年、1981-1990年。具體情況大致如下：

1、第一個人口高增長階段（1949—1957年）

中共建政之前，由於常年戰亂，社會動盪不安，經濟得不到發展，人口發展緩慢，明顯呈現出高出生、高死亡、低增長的特徵。反觀中共建政初期，社會相對安定，經濟得到全面恢復和發展。在該時期，人民的生活水準及醫療衛生條件不斷得到改善。人口的發展也出現了新的特徵，死亡率大幅度下降，出生率維持在高水準，從而出現了人口自然增長率高的人口高增長狀況。1949年，全國人口出生率為36‰，死亡率為20‰，自然增長率為16‰，年底全國總人口為5.42億。到1957年，死亡率下降到了10.8‰，而自然增長率上升為23.2‰，總人口達到6.47億。1949—1957年大陸人口淨增1.05億，這是中共建政後出現的第一次人口生育高峰。

2、第二個人口高增長階段（1962—1970年）

1959至1961年，連續三年的自然災害，使經濟發展出現波折，人民生活水準受到嚴重影響，致使人口死亡率突增，出生率銳減。1959年人口死亡率上升到了14.6‰，1960年進一步上升到25.4‰，而人口出生率只有20.9‰。人口自然增長率大幅度下降，其中1960年、1961年連續兩年人口出現負增長。

三年自然災害過後，經濟發展狀況逐漸好轉，人口發展的不正常狀態也迅速得到改變，人口死亡率開始大幅度下降。強烈的補償性生育，使人口出生率迅速回升，人口增長進入了中共建政以來前所未有的高峰期，並一直持續到20世紀70年代初。這一時期，人口出生率最高達到43.6‰，平均水準在36.8‰；人口死亡率重新下降到10‰以下，並逐年穩步下降，1970年降到7.6‰。出生率的上升和死亡率的下降，使這一階段的人口年平均自然增長率達到27.5‰，年平均出生人口達到2688萬人。該時期大陸人口淨增1.57億，這是中共建政後出現的第二個人口生育高峰。

3、第三個人口高增長階段（1971—1980年）

20世紀70年代，特別是70年代後期，大陸人口發展出現根本性轉變。中共建政以來人口高速增長帶來的社會撫養壓力，使得政府的認識由人多力量大，逐步轉變為人多是負擔上來，這就使得人口控制論逐步提上了日程。正是在這樣的背景下，政府開始實行計劃生育，並陸續制定和完善了明確的計劃生育政策，使人口高出生、高增長的勢頭得到迅速控制。由此，大陸的人口便由自發的高增長，進入了計畫控制時期。這一時期，人口出生率和自然增長率迅速下降，分別由1971年的30.7‰和23.4‰下降到1980年的18.2‰和11.9‰。然而，由於總人口基數龐大，這一階段大陸人口淨增的絕對數仍頗為驚人。1971—1980年，全國總人口由8.52億增加到9.87億，淨增1.35億，這是中共建政後出現的第三個人口生育高峰。

4、第四個人口高增長階段（1981—1990年）

進入20世紀80年代後，計劃生育被確定為一項基本國策，控制人口增長的措施更趨嚴格。但由於20世紀60年代初第二個人口生育高峰中出生的人口陸續進入生育年齡，加之20世紀80年代初婚姻法的修改，造成許多不到晚婚年齡的人口提前進入婚育行列，使得人口出生率出現回升。人口出生率由1980年的18.2‰、1981年的20.9‰，達到1987年23.3‰的峰值。1981—1990年淨增1.43億，平均年增長人口1584萬，1990年總人口達到11.43億。這是中共建政以後出現的第三個人口生育高峰。

綜上可見，目前大陸所面對的18.70%老齡人口比，主要來自1949年中共建政前出生人口+第一個生育高峰期人口。但正如文章開頭時所說的，到2022年時隨著第二個生育高峰期的嬰兒們邁入老年，到時大陸的老齡人口比將迅速惡化。

事實上，國務院早前印發的《國家人口發展規劃(2016－2030年)》提供的數據也印證了這點。報告說：2021年-2030年中國老齡人口增長速度將明顯加快，到2030年占比將達到25%左右。報告還提到：與此同時，0-14歲少兒人口占比下降，到2030年降至17%左右。

這也就意味著，大陸的整個社會需撫養人口值將＞25%+17%（原因也簡單，隨著大陸的工業化，乃至知識經濟社會的到來，真正可投入勞動力市場的平均年齡，應推遲到18歲，甚至以上）。這就意味著每百人裡55個勞動力需撫養45個非勞動力（60歲以上的老人和18歲以下的孩子），或1.2個勞動力人口撫養1個非勞動力人口。這就是不遠的2022-2030年大陸所面臨的人口現實。

當然，需予以說明的是，大陸的人口問題雖然凸出，但遠沒有某些人口學家渲染的那麼嚴重。聯合國人口基金（UNFPA）4月14日公佈的全球人口報告《我的身體我做主（My Body Is My Own）》顯示，2021年南韓女性人均生育數量僅為1.1名，在全球198個國家中墊底。這是南韓連續兩年出生率全球墊底——2019年韓國以1.3（值得注意的是，2020年大陸育齡婦女總和生育率為1.3）的出生率排在第192位，2020年出生率跌到1.1，成倒數第一。但與此同時，南韓的經濟卻是一路高歌猛進。

為何會這樣？原因也簡單，一國經濟的增長，有賴於三要素：資本、勞動和技術進步。人口老齡化確實通過勞動因素對經濟產生影響，但這一影響可通過科技進步和投資來予以彌補，譬如通過機器化、自動化來彌補。過去一條生產線需一百人，當機器化和自動化後，整條線可能只需十人。至於需求側，確實表現為買的人少了，但卻可通過人均消費量的增長來予以解決。譬如美國，其總人口僅是大陸的23.8%，尚不及其四分之一，但其消費量卻與大陸相當，甚至還略高，其關鍵點不在於人口總量，而在於人均消費量。

當然，要想像南韓這樣，一邊深陷人口困境，一邊經濟還高歌猛進，得建立於這樣一個前提，那就是在未來幾年，大陸需在技術這一要素上，做出革命性進步。否則，單勞動這一因素的顯著變化，就決定了未來大陸的經濟不容樂觀。別的遑論，單巨大的社會撫養成本，就足以讓這個國度氣喘吁吁。

（作者為廣東省生產力學會副會長，廣州大學南方治理研究院特聘研究員）