我國今年仍未獲世界衛生大會的邀請函。外交部日前在臉書、推特同步譴責中國大陸。外交部臉書並搭配一張仿字典格式的圖片，解釋「shameless lies」（無恥的謊言），並在例句中指出，中國說對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，是「無恥的謊言」。

中共阻擾台灣固然可惡，但是外交部直接說出「無恥的謊言」卻值得檢討。

第一，外交是一門藝術，一切言行講求高雅、細緻。外交辭令更是溫文儒雅。依照國際慣例，如果要表達心中的不滿，通常說「失望」、「遺憾」，或者「抗議」。如果憤怒到極點，也只能說「譴責」。《戰國策．燕策二》有言：「古之君子交絕，不出惡聲」。外交部口出惡言，充分顯示自己沒有風度與外交素養。

第二，外交部惡言辱罵中共，不但可能使中共惱羞成怒，更加打壓台灣。也不會得到國際的認同。世界主要國家對兩岸關係的發展都十分清楚，也知道問題的癥結何在。對於外交部不循正軌解決問題，一味做出激烈的反應，發出惡毒的言詞，只會搖頭歎息，不會產生共鳴。

大陸最近把吳釗燮列為「台獨頑固分子」，可能激怒了吳釗燮。個人政治立場可以不同，但不應把個人情緒帶進機關行為。外交部口不擇言，令人嘆息。因為不但失言、失格，而且失策。希望我外交部能切實檢討，自我要求，提升水準，展現高度，萬萬不可繼續對年輕及新進外交人員做出不良示範。

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