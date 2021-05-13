華航諾富特事件紙包不住火，終於釀成社區群聚感染風暴，陳時中開罰華航與諾富特，不過中央既然有裁罰權，顯然也有督導不周責失，不能光講「公文不會跑得比病毒快」這些幹話來撇清責任，陳時中的防疫政策始終存在欠缺科學章法的盲區。

首先，陳時中始終不願面對普篩，即使對入境旅客也不普篩，只靠防疫旅館、居家檢疫14天再加7天自主健康管理，對於採陰復陽、無症狀感染者管用嗎？老是愛嘲諷對岸防疫，人家可是戰戰兢兢落實隔離期間反覆採檢，開發健康碼APP跨區嚴格監管行蹤，不漏掉任何可能出現的破口。當美國老大哥把台灣列為旅遊警戒第三級（建議民眾「三思而後行」），台灣政府竟拿不出任何有力的科學數據反駁。

其次，當防疫第一線出現破口，無論是部桃醫院、華航諾富特事件，公布軌跡曖昧不明、匡列接觸者疫調範圍又不足，陳時中總是憑感覺說初期沒有傳染力、……結果都造成群聚感染，都出現漏網之魚（部桃個案889導致個案908確診，個案889最後死亡；羅東個案1202、蘆洲個案1203）造成社區群聚感染，最後導致各縣市政府動員龐大資源人仰馬翻的壓力，也說明陳時中存在大事化小的僥倖心態。

再其次，陳時中一再輕忽第一線防疫人員自主管理對策，從部桃的醫師、護士到華航機師、諾富特房務經理，放寬這些高風險族群居檢隔離規範，卻沒有配套管理機制的鄉愿，反倒讓他們帶著病毒風險到處趴趴走，這是陳時中鬆綁規定的本意嗎？顯然陳時中科學管理防疫措施不及格。

最後，陳時中沒有正視自己缺乏採購、研發、施打疫苗的專業，這可是決戰病毒的勝負關鍵。可是陳時中跑去墾丁振興觀光、帶頭去詹雅雯演唱會飆歌，哪還有心思防疫呢？哪還有臉要大家保持社交距離呢？面對各界批評見笑轉生氣「怎麼不早說？」陳部長，那麼多人、不只一次忠告你，就你沒在聽吧！

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