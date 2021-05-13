疫情快速升溫，宜蘭羅東、新北蘆洲、基隆和北市萬華都出現確診個案，民眾非常擔心指揮中心將防疫警戒由第2級升高為第3級，不過，指揮中心已表示目前不會這麼做。

為了說服民眾，指揮中心13日表示，蘆洲、羅東和諾富特飯店確診者的基因定序完全一樣，因此斷定互相都有關聯。如此一來，即可避免因「確診10名以上感染源不明的本土案例」這個理由，而不得不升級。

指揮中心一路以來總是極力抑低疫情的衝擊，在防疫1.0階段，指揮中心始終否認台灣出現社區感染，如今來到防疫2.0，指揮中心則是告訴大家，所有確診個案的基因定序都相同，所以不屬於感染源不明的情況，這樣防疫警戒就無須升級啦。

然而，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎12日竟表示，台灣去年已經發生過10次社區感染事件，一語驚醒夢中人，大家才發現，原來指揮中心一直在欺騙國人！

而所謂因為基定序相同所以感染源確定的說法則更是滑稽。確診病例的病毒基因只有幾種，如果基因定序相同就可以全部歸為同一感染源，那全球上億確診者不就只有幾個感染源嗎？指揮中心不要用這種不入流的說詞暗槓疫情好嗎？

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