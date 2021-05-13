本土案例破16例新高，衛福部一度找不到病毒來源，造成社會恐慌，老百姓紛紛前往賣場掃貨。但今天陳時中受訪時表示，蘆洲、宜蘭的病毒基因定序與華航、諾富特「相同」，而獅子會的病例中有人到過萬華茶藝館，有可能是「同一條傳播鏈」。

陳時中言下之意，就是這波疫情大爆發，來源就是華航以及諾富特。既然如此，「喬」出3+11的范雲，當然要負最大的責任。范雲被爆出「喬事」後還不斷撇清，說她只是提供平台，絕對沒有施壓。然而最新的錄音流出，范雲在會議中「強烈建議回到3＋11」，明明就施壓衛福部、政治凌駕專業，卻說她「問心無愧」，不願為現今的局面下台負責。

2003年，台灣也爆發SARS疫情，衛生署長涂醒哲請辭獲准。涂表示，請辭是自認仍有督導不周之處，院內感染再度發生，讓醫護人員受創，他於心不安。而范雲造成當今局面，絕對是防疫豬隊友。

民進黨的不分區立委喬事爆疫情，民進黨若不處理范雲，不但無法向人民交代，更是在立法院放一枚未爆彈，哪天范雲再次「喬」出防疫新破口，豈不是讓政府的防疫作為毀於一旦？民進黨還要當鴕鳥嗎？

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