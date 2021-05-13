行政院近期通過《跟蹤騷擾防制法》草案，條文中除了限制跟蹤監視，還把「要求約會」和「網路騷擾」都納入規範，草案一出，便引發社會兩派論戰。有人說《跟騷法》能強化台灣女權，女性將不再處於弱勢；也有人說這會妨礙男人尋找伴侶，一旦限制網路「要求約會」，以後交不到女朋友，難道只能問天？

《跟騷法》限制了實體世界裡任何性別過度激進的追求，也彌補了之前法律的疏漏。從前的法律只限制配偶及男女朋友不得跟蹤監視，但若你被陌生人跟了，抱歉啊無法可管，因為尚未構成任何實體傷害。就我看來，撇開現實世界難以界定的「不當行為」，最引起爭議的，還是現實和數位世界間行為模式的混淆。

網路世代在社群軟體追蹤名人或美眉是家常便飯，即使素未謀面，只要此人不吝於分享人生，說不定那關係比家人還要親密。但若某天在街道偶遇，突然叫住她的名字，並道出她最近去了哪家餐廳和誰誰誰聚餐甚至點了什麼菜，那一定是變態無誤。

沒有智慧型手機的年代，與友人連絡偶用簡訊，礙於高額的費用會被父母下禁制令，因此鮮少只寫「是喔」、「好」幾字，一定寫好寫滿，極致發揮。現實世界的鄭重告白，被拒絕一次就毀天滅地；而網路卻讓人際交流變得廉價，失去重量，line情話被拒一百次，貼圖示愛不痛不癢不尷尬，周而復始的科技搭訕，落實在現實世界確實就是性騷擾。

2009年，智慧型手機裡的社交軟體崛起，Facebook也從此進入我的生活。根據教育部的調查，2010年校園性騷擾的件數是2006年的8倍，而2017年竟是2010年的12倍。美國麻省理工學院的研究發現，一天只要打卡8次，就算是沒有任何資訊科技背景的人，也能輕鬆找到你居住或工作的地點。台灣現代婦女基金會去年的調查也指出，每4人就有1人曾遭科技跟蹤，年齡多在18到25歲，恰好是熱愛在網路曝曬生活的一代。

為了減緩「科技跟蹤」，社交軟體紛紛推出隱私功能，只有好友才能發送訊息或查閱貼文，但網紅才不要隱私，萬不可剝奪粉絲窺人隱私的快樂。歸根究柢，在江湖上行走還是必須留心，不要把網路行為模式錯置於現實世界，否則沒跟到那位鄰家萌妹，人生反被《跟騷法》跟到面目全非。

（作者為科技媒體作家、聲鮮時采科技營運長）

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