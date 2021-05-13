台灣在拉美外交再次遭遇挑戰。繼我南美邦交國巴拉圭拉警報後，與我國有80年邦誼的中美洲宏都拉斯，也傳出外交警訊，共同原因都在於新冠疫苗的取得問題上。

事實上，宏國邦交生變之說已不是新聞，隔一段時日就會傳出消息，例如2018年薩爾瓦多與大陸建交後，宏國總統葉南德斯在被問到是否跟進薩國的腳步時，他即表示只要對宏國發展有利，不排除任何可能性。這次台宏關係警訊是該國衛生部在10日於推特上表示，俄羅斯出售4萬劑衛星-V疫苗，和以色列的疫苗捐贈，感謝他們不將疫情政治化。接著又推，過去宏國嘉惠於薩國，現在後者願幫助前者突破地緣政治的封鎖，代為採購大陸的疫苗。

隔日，葉南德斯對富裕國家囤積疫苗，使窮國無法公平獲得疫苗一事，表達強烈不滿，並希望我國能說服美國分享疫苗。他會提出如此要求，是因為之前巴國亦因買不到疫苗，該國反對黨和農業團體施壓政府，大陸中間人開出邦交換疫苗的條件，最後在美國介入下，由美國拉線，台灣出資，印度出貨，終化解台巴外交危機，進而巴國也成為我疫苗生技公司，從事臨床實驗的場所之一。所以葉南德斯也想比照巴國模式，早日獲得疫苗。

中共從「防疫外交」到現在的「疫苗外交」，除了要洗刷病毒發源地之名，趁機壓過美國在國際上的地位，更希望能藉機爭取我邦交國。去年3月華為推出AI輔助新冠診療解決方案，提供拉美防疫技術和經驗。在厄瓜多採用後，就有報導指出瓜地馬拉和宏國亦即將採用，巴國也有跟進的可能性。接著，中共外交部發言人耿爽在記者會上，特別點名尼加拉瓜參與中國-拉美新冠肺炎疫情防控經驗交流視訊會議。今年，當大陸科興開始在巴西生產名為CoronaVac的新冠疫苗時，宏國及巴國就表明有興趣採購，巴國也已從智利等國獲得陸製疫苗的捐贈。

此外，葉南德斯談到，只要符合人民最大利益，將在中國設立商務辦事處，屆時相信大陸不會反對。宏國欲到北京設經貿代表處的傳聞並非首次，2013年就已有耳聞，後在我外交人員的努力，以及美國協助下，總算平靜下來。

筆者認為，宏國要在大陸設立辦事處，短期內實現的可能性不大。因為葉南德斯胞弟3月遭美國以販毒罪判終身監禁，甚至連他未來都可能有牢獄之災，加上目前美國積極與宏國和墨西哥合作，處理邊境移民問題，葉南德斯除非能從北京獲得龐大的援助，以確保他的政治生命，並可避開美國司法的起訴，否則維持現有宏國的國際外交關係，大於和中國建交的利益，亦即宏國藉由模糊的兩岸政策，創造來自各方最大的利益。如果宏國真要轉向北京，大可直接宣布與中國建交便是。

當美國對世界防疫無作為時，提供中共全球疫苗外交的機會，即使受惠國家對大陸的疫苗效果有疑慮，對中共的政治和經濟野心有顧忌，但他們別無他法，只能選擇解決眼下的困境為先。台灣應深思我們還有多少籌碼，可以穩住邦交國，值不值得付出那些代價，美國又能幫助到什麼程度，做為我國規劃長遠外交政策的參考依據。

（作者為致理科技大學副教授）

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