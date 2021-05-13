台灣疫情升溫，蔓延速度宛如去年初新冠肺炎病例在美國西雅圖起先零零落落，後來爆發養老院感染後，越滾越大，然後在人口群聚較多的紐約州急速蔓延，且東西岸一起爆發，接著到達中西部，終致一發不可收拾，醫療系統崩潰，至今造成3300多萬人染疫，近60萬人身亡的慘劇。

根據歐美國家痛苦教訓，防治病毒蔓延最根本的道理是及時預防，等到疫情擴大就來不及了，根據美國經驗，最嚴重時，只開放所有必要服務，如政府公部門、醫院、超市等，娛樂場所、健身房等都關閉，飯店只允許外賣及快遞，嚴格的地方甚至不准外州人進入。政府寧願給就業者和經營者補助，也要關閉那些場所。事後發現，這樣的代價較輕，所以官方和民眾都應該有最壞的心理準備。

但我也相信台灣不會發展至此。台灣人的好處是大家都對疫情很敏感，如果政府規定不能去，沒人敢以身試法，而且沒有人抗拒戴口罩。不像美國幾近1/4人都不想帶口罩。所以人民才是防疫的大功臣。

台灣過去成功的模式是盡量禁止國外旅客進入（尤其是大陸來的旅客）、不普篩，而且都歸咎是境外感染，縱使有案例是已經來台3個多月後確診，仍然說人家是境外移入。

現在是防疫新階段，要有新做法，近兩次諾富特事件及羅東遊藝場事件，其實顯示了政府尤其是指揮中心長久的偏執與專斷，去年疫情爆發後，每天電視上似乎只見衛福部長陳時中，頂多再加上行政院長蘇貞昌，世界各國都是總統、總理主持防疫大政，主帥出征才能安定軍心。

只靠陳時中單線指揮，地方不見得要聽中央的，其他部會也不一定要聽指揮中心的，造成不能上下一心抗病毒。中央與地方不同調，尤其執行全賴縣市基層人員，特別是最重要的里長、里幹事。但這一波政府防疫不若以前嚴格，例如每天早上要打給居家隔離者的電話時有時無，下班後的任何訊息，辦事員都不回，如真有緊急情況，如何與其聯絡。

振興經濟更需要各部會通盤討論，例如華航掌全國空運貨物一半，指揮中心要華航把所有機師從海外調換檢測，機師在回國途中暴露一次染疫風險，來回兩地的隔離共28天，是不是冒更大的風險？而依賴空運的多是高單價電子產品，一味以懲罰嚇阻方式更不可取，也影響以貿易立國的我國經濟。

疫情指揮中心此時要做的不單是取締、懲罰，報告確診患者、確定確診者足跡（這些病患除了身體痛苦之外，還有因隱私暴露的精神痛苦）；而是要積極地讓資訊透明化，例如我國現有多少防護裝備、治療新冠藥物存量、購買疫苗進度以及自製研發疫苗進度，這些都要視為國家安全物資，應該定期公布，以安人心。

看來，新冠肺炎的解方仍然是疫苗加上人人警惕，而我國疫苗資訊非常不透明，動輒說是中國打壓，是否需要跨部會的協助？此外，很多人都有疑問，一些已打AZ疫苗第一劑的高官，如蘇貞昌、陳時中、侯友宜等，何時打第二劑？照理說應該在2周後接著打最有防疫效用，現在已過了2個月，這些頻繁與民眾接觸的高官是否也要示範打第二劑，以安民眾的心。