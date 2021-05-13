民進黨立委范雲又出包了！之前是因為在同黨的丁允恭、王定宇與顏若芳的「緋聞」爭議時，她該說的話卻沒說，有違她「女權立委」的稱號；這一回，則是在新冠疫情大爆發事件中，原本不該說的事，她反而去「喬」出了大紕漏。

華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀成台灣防疫嚴重破口，民進黨立委范雲遭指是「元凶」，因為她上個月曾召開協調會，討論放寬航空機組員防疫措施。范雲雖已回應表示未施壓，防疫專家小組自有專業判斷，但有媒體曝光一段該協調會的3分鐘錄音檔，范在會中明確地說「我們是強烈建議回到3＋11」。

范雲說立委就是反映「民意」，講得似乎沒錯，但什麼樣的民意該反映、如何反映？立委本身也應有起碼的判斷；航空機組人員本就是染疫高風險的群組，她以執政黨國會議員之尊召集相關部會，「強烈建議」要把機組人員居家檢疫天數由5天縮短為3天，這不是施壓又是什麼？

如果不出事也就罷了，偏偏後來指揮中心「剛好」就照她的強烈建議縮短了檢疫天數，接下來也因此「湊巧」釀成了疫情缺口，范雲應該不是有意要破壞全民防疫的成果，但就算是意外的錯誤，難道連句道歉也不該嗎？竟然怪別人在噴政治口水、還擺出一副事不關己的態度！

面對當前疫情升溫的嚴峻走勢，從行政院長蘇貞昌要國人「收心」，到立委范雲說自己「問心無愧」，民進黨表現的就是一種權力的倨傲。有功時是因我的超前部署，有過時則是人民要檢討。范雲是黨任命的不分區立委，民進黨當然不會讓她引咎辭職，這無異是認錯打臉自己，但連個道歉也沒有，台灣的民意也真可憐！