由於反萊豬、重啟核四、護藻礁、公投綁大選等四個公投案即將在8月登場，民進黨發言人顏若芳11日表示，總統兼黨主席蔡英文在中常會上，正式拍板對於公投案「四個不同意」的態度，並向支持者明確表達民進黨「四個不同意，台灣更有力」的訴求。

回想當初馬政府欲開放30個月齡以下的美牛來台時，在野的民進黨將「萊劑零檢出」口號喊得震天價響，不但發起「反毒牛大遊行」，率眾上街高喊「反毒牛、反出賣、反欺騙」表達抗議，其後更為此占領議場5天4夜之久。但現在卻因為「時空環境不同」，在民進黨執政之後，立場一夕丕變，反倒以為了排除台美貿易障礙，增加國際經濟競爭力為由，犧牲全民食安主張全面開放美豬美牛進口。

另外隨著環保意識的提升，國人慢慢看透民進黨「2025非核家園」是一場政商合謀的「綠能騙局」，明明在野時說要用「愛」和廢核來發電以換取生態永續，結果執政後卻淪為全民倚靠燃煤、天然氣用「肺」發電的窘境；原本與環團同一陣線訴求「藻礁永存」的「那個人」，也在換了位子後換了腦袋，搖身變成「局外人」，轉瞬間從環保推手成為環保殺手，大家逐漸意識到面對日益增加的用電需求以及政府能源政策的信用破產，核電似乎是個無法予以排除的選擇。

至於公投綁大選，更是賞了開口閉口都是「以民為主」、「人民才是頭家」民進黨一記響亮的耳光，對於人民直接民權的行使，民進黨一向端看是否能藉此攫取選舉利益來決定其究竟要扮演「神」或「鬼」的角色，連前副總統呂秀蓮都曾大力抨擊民進黨是「打著民主、背叛民主」，對此，更可以從日前行政院蘇貞昌院長之女立法委員蘇巧慧提出的《公投法》修正案中，完全獲得印證。

然而專精口號治國的民進黨，對於全然違逆創黨以來所堅持「食安」、「環保」、「公投」三大民主牌的四項公投案，不但厚顏宣布要以「四個不同意，台灣更有力」定調，還將在全國各地舉辦施政說明會來反制。從這個政府的種種昨是今非的做法，在在都可明確看出其真面目，那就是「四個不同意、政見全是屁」、「四個不同意、良心被蒙蔽」、「四個不同意、實情都隱匿」、「四個不同意、政客該槍斃」、「四個不同意、子孫會哭泣」！

（作者為立法委員國會辦公室主任）

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