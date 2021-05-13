新冠疫情連日狂飆，13日再增加13例本土案例，中央流行疫情指揮中心還發出60萬封「細胞簡訊」示警，這是自去年初以來，台灣防疫戰最慘的一次挫敗，恐怕病毒早已在社區擴散，如果情況繼續惡化，可能會進一步提升警戒層級。但令人遺憾的是，這不是無法預防的意外，而是防疫政策失當所致，台北市長柯文哲宣布北市要自行進行快篩，正是直接打臉指揮中心的決策錯誤。

防疫政策的兩大失誤

近來疫情如野火般四處冒頭，雖然大部分案例有群聚關係，病毒株序列相同顯示有相關，但基本上仍難以確定感染鏈。這是非常可怕的，因為無法掌握傳染鏈，就無法查明傳染是單點還是多發，也難以確定擴散範圍，病毒很有可能正在大家身邊流竄。台灣的防疫佳績宛如脆弱的砂堡，表面風光，底下卻沒有堅實的篩檢與疫苗作支柱，只靠著邊境管制阻擋病毒。一旦病毒找到機會入侵，整個社會就幾乎處於不設防狀態。我們防疫下半場打得灰頭土臉，全因為蔡政府防疫政策的兩大失誤，一是壓制篩檢量，二是疫苗取得太慢。

指揮中心不肯多做篩檢，擔心防疫神話破功，結果卻是拿全民健康來賭運氣。世界上其他國家篩之又篩，唯恐篩不到感染者，我們卻好像唯恐篩到感染者。韓國有得來速篩檢站，美國去年9月發了1.5億快篩試劑給民眾，台灣卻不能自由篩檢，因為篩檢價格高、標準嚴，主張增加篩檢的專家還被罵到臭頭。擔心的民眾求篩而不可得，只能懵懵懂懂地過日子，病毒在台灣社區裡散播的真實狀況，被掩蓋在自我吹捧營造出的虛妄安全感下。民眾鬆懈了戒心，政府不讓人批評，這樣的防疫怎麼守得牢？

宜蘭遊藝場的群聚感染之所以被發現，要歸功於急診醫師警覺性高，主動進行篩檢，宜蘭縣衛生局迅速進行疫調，對此社會一片叫好聲，衛福部也發給獎金。但其實，放在半個月前，急診醫師的主動篩檢是「逆時中」的，因為案例並無接觸旅遊史等篩檢條件，直到華航案例爆出，衛福部知道大事不妙，才修改政策獎勵醫療院所積極篩檢，之前到底有多少案例在未作篩檢下船過了無痕，誰也不知道，蔡政府也不太想弄清楚。

篩檢是防疫的重中之重，但自費篩檢現在要5000元，一家人篩起來得花好幾萬，而且不符合條件也不能篩。快篩驗劑組價格只需幾百元，台灣廠商也做得出來，但政府不開放，民間便無法採購來自行篩檢，這明擺著是放著武器不用，任由病毒悄悄流竄。現在柯文哲不顧中央的禁令，決定在台北市設立快篩站，是縣市長為保護人民對中央錯誤政策做的合理抵抗。

陳時中下半場顯疲態

篩檢不足縱放病毒，是指揮中心不能推卸的責任。13日指揮官陳時中終於拉下臉來調整政策，將萬華茶室區匡列後，表示要在當地設篩檢站，讓該區的民眾想篩就篩，只要有風險或症狀的，都可用公費，這已大大扭轉了之前的政策，但和大開篩檢方便門還是有很大的距離，台灣民眾要一個篩檢來安心，為什麼那麼難？

至於疫苗，蔡政府一開始起步就慢，沒有盡全力與國外大廠交涉，也沒能替國內業者尋找國外合作對象，疫苗的採購還因為政治考量而延宕，以致於國外從去年底就已廣泛施打，台灣至今卻只拿到31萬劑AZ疫苗。一開始打氣不高，現在疫情暴起，預約施打的民眾大增，問題是數量太少，很多人可能打不到第2劑，何況病毒一再變異，疫苗更新根本追趕不及。國產疫苗據說最快年中可以緊急授權上市，但其研發水準與試驗規模都與國外大廠有相當差距，可以期待，但不能完全依賴。陳時中12日在立法院說各縣市可以採購疫苗，儼然把買疫苗的責任推給地方，氣得柯文哲大罵中央不負責任，陳時中13日便改口說還是中央來統籌，重大防疫政策如此反覆，決策品質可見一斑。

防疫上半場靠封鎖，下半場靠疫苗，且全程都要積極篩檢以殲滅感染鏈。指揮中心只想靠境管、居檢和口罩打全場，篩檢不做，疫苗沒有，自縛手腳又自掩耳目，這場持久戰早已註定失敗。陳時中政策錯誤，疲態畢露，決策與言行不斷出包，為免貽誤防疫大計，行政院長蘇貞昌應果斷要求他交出指揮棒，自任防疫指揮官。