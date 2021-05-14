位於料羅碼頭的「鋼堡」是阿兵哥搭乘軍艦至金門的第一印象。（李金生攝）

民國42年初，政工幹部學校招收第2期學生，研究班報考資格需大學或專科學校學歷，本科班則需具備高中學歷。張盛華經報請核准，便從宜蘭礁溪營區到臺北北投報名參加考試，順利錄取政治科。3月11日，張盛華辭謝拜別第353團第5連上長官同仁，離開礁溪營區，從礁溪火車站搭乘火車至北投復興崗入學報到，巧的是，竟在途中遇到在會昌失散的陳先助。陳先助跟著王文部隊來到臺灣，此時也想到政工幹校讀書，但陳先助是東鄉初中簡易師範班學歷，根本不符資格。張盛華臨川高中畢業證書還帶在身邊，便陪陳先助到彰化縣去拜訪前江西省政府教育廳長周邦道，懇求周邦道為陳先助開一份臨川高中的畢業證明。陳先助倒也爭氣，日後也考上了政工幹校第5期本科班。

張盛華在政工幹校辦妥入學手續後，被編入第4大隊第13中隊第1分隊，學號是2222號，正式成為該校學生。除了接受各種精神及體能訓練外，政工幹校的學生必須下部隊進行實習的工作，目的是瞭解部隊基層官兵的狀況，以備未來成為政治作戰幹部所需。入伍訓結束後，學校將全體學生送往金門外島，由金門防衛司令部辦理分配作業，當時張盛華被分配到陸軍陸靜澄第19軍陳簡中第45師第133團第5連和官兵共同生活操練，為時一個月。

民國42年7月15日，就在韓戰即將結束之際，胡璉發動李運成第19軍第45師及游擊隊共約1萬國軍對福建省東山島突擊陸海空聯合作戰，第2期政工幹校在金門實習的學生，有120名亦隨所屬部隊參加作戰，張盛華部隊第133團並未出征。該次戰役最終不幸以失敗收場，國軍遭遇解放軍東山縣公安第80團游梅耀部1200人兵力據守公雲山之頑強抵抗，解放軍並在次日迅速調遣第四野戰軍兩個師兩萬多兵力增援，形勢急轉直下，國軍未及撤離4000官兵，遭全部殲滅與俘虜，其中有張君豪、孫兆慶、周昌佐、蔡大猶、駱鳳松、李月亭與繆位等7名政工幹校實習生未返回駐地，國軍以為其盡皆殉國，而在復興崗立民族正氣碑紀念東山七烈士，其中張君豪情人李麗悲傷過度，在臺北公祭後搭火車行經嘉義途中跌落車外身亡，政工幹校為此在校內挖掘鴛鴦湖並建鴛鴦亭悼念此事，臺北西門町新世界戲院更有以張君豪、李麗故事改編之反共話劇《血海花》上演。事實上，駱鳳松、李月亭與繆位三人乃遭俘擄，兩岸開放後的1993年，方知自己成了烈士。張盛華物傷其類，為自己同期政工同學的早殞而感傷不已。但這就是當年流亡軍人命運的寫照。他們的生命不屬於自己，他們的生命故事如果有人記起，是難得的幸福。

東山島之役後結束戰場實習，回到校園進行分科教育，課程內容有一般共同課程（《三民主義》、《共黨理論批判》、《軍歌教唱》等）、社會科學（《政治學》、《法學概論》、《刑法概論》、《中國政府》、《中國通史》、《心理學》、《軍法》等）以及專題研討（題目及指導綱要由校部門統一擬定）；最後，個別利用時間撰寫畢業論文，題目內容自訂。

政工幹校第2期同學，於民國43年10月18日畢業典禮後，當天即行分發三軍部隊任職服務，張盛華被分發到陸軍第10師任職，由師部派專車接往桃園縣立中壢農業職業學校報到，當時師長是李維錦將軍，師政戰部主任是劉士溱上校，經政戰部主任一番接待訓勉過後，張盛華被分配到第29團勤務連少尉政治幹事，第29團團長是張維和少將，政治處主任是吳名謙少將；當時勤務連在林口菁埔，張盛華主要在那邊負責推動隨營補習教育，教導官兵簡單的數學和英文。張盛華在勤務連僅僅待了三個月，便調到第42砲連程振中部任職政治幹事；民國44年5月1日，奉命升任第2營張同富營部連指導員；民國45年5月，部隊奉命移調金門外島，第10師師部駐居在城下營區，第29團駐防金門料羅灣海防地區，第2營營部連駐地靠近機場。在金門駐紮期間，張盛華還曾經幫助新竹縣關西鄉一名叫做戴金和的新兵，戴金和為家中欠債問題心神不寧，怕他影響軍心，張盛華便報請長官核准，專程替他返臺處理家中稻穀債務問題，請債權人徐某給予減免。（待續）（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、駱長毅為國立中山大學中國與亞太區域研究所博士班研究生）