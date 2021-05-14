行政院長蘇貞昌要我們平頭百姓「收心」。有關這個主題，許多評論家已有著墨，這裡只想和蘇某談談什麼是「收心」。

以前在部隊時，阿兵哥收假回營，都會來一個「收心操」，給阿兵哥來個震撼教育，要他們收起心猿意馬、三心兩意，不要「身在兵營心在家，思念家中一枝花」。必須說，蘇某的「收心」說，某部分說法是正確的。

因為目前疫情的嚴重性已衝擊了我們食衣住行育樂的方方面面，在這種嚴峻的狀況下，竟然有人在阿公店纏綿時、在卡拉OK高唱時、在媽祖遶境時，居然都不戴口罩，且還到處趴趴走，蘇某「愛民如子」，有此呼籲乃屬必需。

但要強調的是，蘇某除了要我們老百姓「收心」之外，你們當公僕的人是不是更應該「收」一下久已自大、疲軟、官僚的「心」呢？蘇某假如有「心」，是不是該對謝長廷的「居心」、對陳時中的「粗心」、對一些「才幹過人」助理的「獸心」，也都能「將心比心」，讓我們老百姓能夠「安安心心」呢？

蘇貞昌應該知道，「人心」是世界上最捉摸不定的一件事物，不然台灣話也就不會有「睏破三領草蓆，掠兄心肝未著」了。我贊成蘇某要我們「收心」的善意，但我更強烈希望蘇院長也應要求他的團隊要一視同仁，也要來個「收心操」的震撼教育。否則，民眾就要深度懷疑他的居心和他的「私、偏、欺、疑」之心了。

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