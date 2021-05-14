李本京所著《傳奇—爭議：川普與分裂之美國》，這是一本讀來順暢、取材周延、兼顧深度廣度、 既有學術價值又有通俗趣味的佳書。

此書有六大特點，試述如下：

●書名巧思。 「傳奇—爭議」 點出美國總統川普一正一負的兩面。「傳奇」是正面的，指出川普的成就。在美國歷史上前無古人的他已建立在美國史上——甚至世界史上不朽的地位。 「爭議」 是負面的，指出川普的破壞。他分裂了美國。不只如此，他積極製造媒體話題，維持超高的曝光率，傳播種族優越和排斥移民的民粹風潮至全球。他不只分裂了美國，甚至引發其他的社會的分裂。他評價兩極，大多數人對他愛極、或恨極。就中斌所知，不只在美國如此，在台灣和日本，至今雖已下台的他，仍然擁有不少粉絲。選取此有褒有貶的書名，呈現作者不偏不頗的超然視野。

●格調直言。作者對川普離經叛道的話語和行為，直言不諱，而不落於激憤或濫罵。政治台灣是川普反中政策的受惠者。川普力挺台灣的政策，姑且不論其深層的動機或考量為何，效應是大多數反中的台灣人民對川普感謝有加。於是，台灣社會也儘量寬容川普。雖然他歧視亞裔、不尊重婦女、甚至一度讚羨全球幾位專權領袖，包括台灣社會抗拒的對岸高層。在台灣，書寫對川普負面的文字不無有所顧慮。此書引用許多美國菁英批判川普的觀點，毫不遮掩修飾，可謂難得。此書雖批判川普，但未失去格調，可謂新鮮。

●資料豐富。川普總統4年任內，至少有1200 本有關他的書出版，根據《紐約時報》2020年8月31日報導。但是根據《衛報》2020年11月1日報導，重要的不過8本，例如伍華德(Bob Woodward)所著 《恐懼：白宮中之川普》 ( Fear： Trump in The White House)等。那8本，此書都有引用參考。之外本書還有更多關於美國政治軍事的專書及新聞評論，如孟捷慕(James Mann) 於2000年 6月5日出版的《我們的中國幻想》(Our China Illusion)。就有關川普的專書而言，《傳奇—爭議》資料來源之廣目前在台灣就中斌閱讀所及不做第二書想。

●趣味盎然。有學術研究的周延，而無學術論文的枯燥。那是此書難得之處。此書雖然聚焦於川普總統，行文所及有關中美關係的歷史及美國的外交史的來龍去脈，都深入淺出的鋪成解釋。甚至有關英國文學的典故也不厭其煩的交代。例如2018年已拍成56部電影的英文小說，瑪莉˙雪萊(Mary Shelley)所著的《科學怪人》(Frankenstein)，被美國尼克森總統及川普的國務卿龐培歐錯誤引用。他們兩位政治人物把沒有名字的科學怪人按上名字，那是創造科學怪人科學家 Dr. Frankenstein的名字。

● 遣字考究。此書行文流暢，讀來毫不吃力，但是文字簡潔，毫不囉嗦。作者對於英文詞彙翻譯成中文，尤其考究。標準的字典翻譯不見得永遠適用。同一個英文字在不同的英文篇章可能有不同的意涵。作者不拘泥於既定的舊規，而選恰當的翻譯，令讀者眼前一亮。例如，頁100的 「airy hope」巧妙翻地成「一絲希望」，而非「空氣般的希望」。又如，頁83的 「animating」貼切地翻成「生命化」，而非「動畫」。又如，頁163-164的 「long term fight」典雅地翻成「曠時之爭」，而非「長期打鬥」。又如，頁79的 「inept」準確地翻成「無德」，而非字典裡的「無能」。因為川普不擇手段很有辦法並非「無能」。

●刻劃犀利。作者對人物研究深入，故能以不爭的事實刻劃「效忠領袖卻各有所圖」的川普親信。好戰的川普國安顧問波頓，越戰時搶先一步志願參加國民兵以躲避被派往越南服兵役，因為「我不想死在東南亞稻田中」。 對川普忠心耿耿的國務卿龐培歐，竟然當初2016年共和黨初選時，曾大力攻擊川普。川普貿易戰的點火者納瓦羅，在上世紀末期，竟然深信民主黨思維，並且是希拉蕊的追隨者。

《傳奇—爭議：川普與分裂之美國》反映李教授在川普四年任時時關注美國國內動態及中美關係的激盪。此書也反映李教授數十年耕耘美國研究包括英文文字研究的功力。是以，此專書擁有多重特色，極具價值。如此專書在台灣應屬少見。（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長）

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