2020年初爆發的疫情，讓世界愈加仇恨對立，大陸是疫情起源地，更成為各種極端勢力操縱反中情緒的工具，誰在反中，從對這場流行疾病的稱呼即可察覺。

由世衛定義的新型冠狀病毒(COVID-19)，到了美國，被川普與蓬佩奧們稱之為中國病毒；民進黨呼之為武漢病毒。無論是中國、武漢，都在於凸顯種族與地域，以煽動仇恨情緒，作為政治動員。

對台灣來說，對疫情的稱謂，像極了政治風向球，當2020抗中保台浪潮掀起，網路遍地都是「武漢」，綠營甚至以嘲諷「新冠」為樂。一種病毒、兩種稱呼，代表涇渭分明兩種立場。

臉書社群的大數據分析顯示，去年7月以前，武漢稱呼多於新冠，符合抗中保台大環境，但從下半年開始，卻出現新冠多於武漢趨勢。這意味反中浪潮漸漸退去。近期包括陸委會、遠見的民調，就分別有數據指出，高達近7至8成的人贊成增加與大陸的交流，也側面佐證當前台灣民眾對兩岸的態度。

從武漢到新冠，從反中到不反中，只是一段路。如何從戰爭邊緣到和平穩定，才是如今社會領袖與國家領導人必須思考的大哉問。

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