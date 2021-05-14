高雄興達電廠13日發生意外事故，造成全台400多萬用戶分6輪分區限電，時間長達5.5個小時，有的用戶停電2至3次，嚴重影響日常生活。官方強調是意外事件，先前大內宣也替政府粉飾太平，強調跳電是電網問題，不是缺電。但事實不容狡辯，蔡政府能源政策太冒進，無預警跳電、分區供電甚至限電，將成為台灣「新常態」。

備轉容量太低是關鍵因素

經濟部調查，是高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排意外，導致興達電廠共4部機組跳脫，這4部機組包括2、4號燃煤機組、和複循環3、4號機燃氣機組，影響約220萬瓩，占尖峰負載的6%，為保障電網安全自動啟動低頻卸載，因而輪流停電。

根據台電的說法，導致分區停電的原因包括：用電需求高於預期，夏季提早來到，當天實際尖峰用電比預測高出170萬瓩；再生能源發電量低於預測值，因而電力供應「補不上來」；部分機組歲修中等原因，造成跳電之後必須分區停電，直到夜間才逐漸恢復正常。除了官方外，綠營的民代、學者則紛紛強調是電網問題不是缺電。

綠營強調「不是缺電」是有原因的，因為大停電會讓社會與企業界，再次為了綠營全面廢核的能源政策是否會造成缺電而忐忑不安，這也是為什麼蔡政府執政以來，不論備轉容量率掉到多低、甚至只剩下1、2%，台電不得不採取偷偷降壓、要求用電大戶減少用電等實質限電措施，還是要咬牙高喊「不缺電」，缺電若成為公開事實，蔡政府能源政策立刻崩潰。

因此，官方列出許多因素強調這次大停電只是意外；但也恰恰是官方列出的因素，告訴了大家：分區停電會是未來新常態。

政府說跳電原因之一，是當天用電需求高於預期，差距達170萬瓩；不過，經濟部應該早已知道、也體驗到，用電「高於預期」的機率越來越高，原因眾所皆知：全球暖化，幾乎全球各國年平均溫度最高前10名都發生在近年，而且溫度仍在上升中。

民眾感受應深，夏天似乎愈來愈長，今年幾乎4月就迎來必需開冷氣的日子，5月更熱。往年9月就可告別酷暑、10月迎來涼秋，近年10、11月常出現秋老虎，熱到不吹冷氣不行。近20年發生過8次乾旱，且頻率提高，缺水造成綠電供應減少也會成為新常態。

年輕人大多支持重啟核四

酷暑時間拉長、缺水乾旱頻率更高的新常態已出現，未來一個小意外就造成全台大停電、必須進行分區供電，也可能成為「新常態」，深究原因是錯誤能源政策所造成。

綠營一直強調大停電的原因在「電網」不在「缺電」，這是一種「修詞式」詭辯。如果興達電廠操作錯誤時，電網上有充分的電力供應，就不必因卸載而導致大停電與之後的分區供電，因為供電緊俏，沒有可立刻上線的電力，才必須卸載，這難道與「缺電」完全無關嗎？許多國家基於供電穩定與安全考量，都把備轉容量率拉高到15到20%以上，就是要留下因應突發情況的餘裕。台灣只留10%左右的備轉容量率，而且這是一個「灌水後」的數字，當然難以應付突發情況。

這種情況未來可能成為新常態。依照蔡政府的能源政策，4年後全部核電除役，綠電（光電與風電）比例要提高到20%；綠電的不穩定在這次大停電中已經看出來，風電供應幾近零，光電在40到50%左右，但跳電重啟供電後不久就到傍晚，光電立刻「回歸零」，蔡政府要把綠電「倚為長城」，只會更增加電網的不穩定，唯一的選擇就是拚命增加火力發電，但火電的空汙與排放受到民眾強烈反對，最終，台灣只能在供電不穩定與空汙排放雙惡間驚心度日。

日前媒體透露民進黨一份內部調查，顯示30歲以下年輕人近乎壓倒性支持重啟核四，原因是火電汙染更嚴重，核電「很乾淨」。事實上，3年前的民調已顯示，超過半數民眾支持使用核電，而且年輕人的比例超過7成，這也是為什麼當年以核養綠公投順利通過的原因。現在反而是民進黨拿著過時又錯誤的反核意識形態綁架全台、也綁架台灣的未來，大停電是再一次的警訊，蔡政府還是回歸專業、修改誤國誤民的能源政策吧。