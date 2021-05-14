513全台400多萬戶大停電，經濟部長王美花承認，是台電員工操作失誤，導致4機組同時跳機。原來又是疏失惹的禍！

王美花承諾電費打折，總計賠償4.7億元。從萊豬輸台、疫情升溫、鬧水荒，到全台停電，民眾荷包不斷失血，這不是執政失能什麼才是？全民應拒當冤大頭，一起唾棄失能失格的政府。

「綠色執政，品質保證！」民進黨官網文宣如今更像笑話。從疫情爆發後，蔡政府相關的處置一直有失高度。的確，台灣在疫情初期因防範得宜，被歐美讚譽為防疫優等生；但病毒一天也沒閒著，隨時做好進攻的準備。

去年陳時中堅持不普篩，原因是台灣沒疫情，浪費時間成本，但1年後新冠變種病毒加劇，如今再普篩，已遠水救不了近火，整年可準備的時間已浪費了。疫苗洽購不如人意，陳時中卻忘記說過「由中央統籌」，稱地方可自行洽購，但不到一天卻又改口。這不是「有政府，辦不了事」嗎？

當大家對2017年的815全台大停電仍記憶猶新，興達電廠一個不小心，又導致全台分區大停電。民進黨則在原因還沒找出來時，就大內宣說是電網的問題，不是缺電，行政院政務委員張景森繼續宣傳「有良心請支持三接」！能把「竹篙兜菜刀」，也只有民進黨想得出來。

政府遇事不思檢討、官員不用負責下台，只想花錢了事，這行嗎？面對萊豬、乾旱、水庫荒，不思考如何解決問題，也不咎責，就只想到掏錢擺平，這次大停電又要認賠。

別忘了，這些都是人民納稅的血汗錢。民進黨不會做事就下台，別再拿人民血汗錢擦脂抹粉了。