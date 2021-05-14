自史諾登及劍橋分析事件爆發以來，民眾逐漸意識到政府及科技業者都在我們不知情的狀況下收集個資。根據一項國際調查，包括美國、德國、英國，甚至中國大陸，都有近4成民眾憂慮個資被盜用。再加上歐盟GDPR及《加州消費者隱私法》的實施，蘋果遂於今年4月底宣布新版iOS作業系統，將原先開放的廣告追蹤識別碼（identifier for advertisers,IDFAs）改成須經消費者同意始得開啟。

蘋果此舉無疑對廣告界投下震撼彈。自數位廣告興起後，業者藉IDFAs追蹤智慧手機的數位足跡，以便精準行銷，投放個人化廣告，甚至衍生跨app廣告，例如我在電腦上搜尋東京旅館，打開臉書app時就可能跳出agoda的廣告。

由於蘋果使用者較google的Android用戶年長，較有購買力（平均每載具高10美元），也更在乎隱私，故願意主動分享個資的比例不高。失去高消費力群的個資，又無法精準投放目標群眾，等於回到大眾廣告的時代，消費者圖像如沉入深海的殘骸。

這其中，受影響最大的莫過於臉書，因為沒有跨app的個資，精準投放廣告的效力將僅限於臉書內，廣告價格甚至市占率也可能因此下滑，故臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）重磅抨擊蘋果影響廣大中小企業生存的空間。相對而言，google的數位廣告龍頭地位應無甚影響，因為Android乃不同生態鏈，可以自己的應用服務和商城收集個資。

除此之外，蘋果與全世界最大的音樂串流業者Spotify及遊戲開發商Epic Games均因市場壟斷問題對簿公堂。蘋果強制app業者必須使用in-app付費機制，並付30%佣金，且禁止後者提供消費者至自身付費機制的連結。內容業者主張，蘋果利用iOS獨占之市場力量，強迫業者使用其高額收費機制，卻又提供類似服務如apple music及game center，是為不公平競爭。蘋果則反擊，30%佣金是業者攤付iOS的開發成本，且使用封閉型付費機制乃為保障消費者隱私及交易安全。蘋果亦辯稱，iOS非獨占，內容業者亦可選擇至Android系統上架。

蘋果與臉書及內容業者的衝突顯示，以載具為基底的平台業者已成數位經濟的閘道，任何業者及消費者都無法繞過其交易。尤其新冠肺炎後，數位經濟的比重越來越高，iOS及android兩大系統已形成寡占，具有絕對市場力量。且在保護隱私的尚方寶劍下，兩大系統皆已朝封閉且高度垂直整合的數位生態鏈發展。這也是中國大陸三大網路巨擘阿里巴巴、百度及騰訊走的路數。臉書顯然也意識到封閉生態鏈的重要性，而決定發展臉書商城了！

蘋果以優化使用者體驗與保護隱私為名，發展封閉生態鏈，圈住消費者，企圖獨霸數位經濟，絕非消費者之福。相反地，讓平台業者與內容業者相互競爭，避免一方獨大，才能真正保障我們的隱私。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）