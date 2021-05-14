新冠疫情急速升溫，全台多點爆發，中央疫情指揮官陳時中已顯得有些力不從心，不但在每天的例行記者上盡顯疲態，要如何指揮地方縣市首長共合作抗疫，看來也很困難。例如，在華航、諾富特案中，民進黨籍的桃園市長鄭文燦就直接甩鍋，明顯沒把陳時中放在眼裡；遑論具醫學背景的台北市長柯文哲，更是數度和陳時中對槓，顯然就是對這位指揮官不怎麼服氣。

513全台大停電，經濟部長王美花出來開記者會，在缺電、電網、變電所、匯流排等名詞間混亂穿梭的模樣，令人同情。身為一個電力大外行，王美花就算「貴」為經濟部長，要如何領導專業性極高、各方利益糾結的台電和電力系統，老實說，真的不容易。到台電打聽一下，就知道她夠不夠力、有多少老台電人服她？

對蔡總統來說，把聽話的陳時中和王美花放在他們目前的位置上，在「承平時期」或許是很好的安排，因為他們只要負責執行長官的要求就好，有沒有解決問題的真本事並不怎麼重要，反正蔡政府配有強大的1450網軍，可以透過大內宣轉移焦點、文過飾非、掩蓋問題、麻痺群眾。

然而，如今疫情擴散、電力的挑戰也越來越大，陳時中和都王美花恐怕都難以招架了。

蔡英文的文青式談話蒼白無力，也不管用了，1450帶風向也讓大家彈性疲乏，因為民眾現在已真實感受到問題的嚴重性，要求政府拿出辦法來實際解決問題，不論是防疫或是電力問題。此時不禁令人想起2位躲在執政團隊後面的高官：副總統賴清德和行政院副院長沈榮津。上任以來，他們一直爽過錢多事少離家近的太平日子，如今國家有需要，這兩位有實力的執政團隊「大人」們，也該請纓出馬了。

在總統府的網站上，有關賴清德的介紹是：「先後畢業於台灣大學復健醫學系、成功大學學士後醫學系，並取得美國哈佛大學公共衛生學院碩士。他是台灣少見兼具第三醫學復健、第二醫學醫療和第一醫學公共衛生專長的醫師」。既然賴這麼厲害，防疫又是他所長，如今眼見陳時中左支右絀，根本扛不動抗疫的重責大任，而疫情已形同大爆炸，社會恐慌情緒四處瀰漫，那他怎能還躲在幕後，跟個沒事人一樣呢？

同樣地，513大停電預告了今年夏天可能會有更嚴重的缺電危機，此時就需要沈榮津出來就電力政策發揮更大的影響力和領導力，因為他從在工業局擔任科長時就致力盤點、推動電力設備國產化，上回2017年815全台大停電時，沈榮津甚至只花了7天就將全台電力進行了完整的盤點，還要求台電主管每個月都必須當面向他報告電力、能源現況，霹靂手段成效頗佳。

賴清德和沈榮津除了具相關的專業，他們的官位夠大，行政團隊、地方政府以及公營事業等對他們的要求不敢不從，也不敢虛應故事、唬弄他們。在此非常時刻，「民進黨的大人」蔡總統不必一直開記者會、臉書貼文了，這些看來也沒多大用處，只有讓執政團隊中更專業、位階更高的人才走上到第一線領導相關團隊，盡快解決問題，擋住全台烽火，才是正辦啦。（作者為作家）