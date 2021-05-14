從桃園華航、諾富特機場飯店事件開始，加入宜蘭羅東遊藝場群聚與台北萬華茶館案，接連引發了新冠肺炎疫情大蔓延，遍及全台北中南東逾13個縣市，創下了台灣新冠疫情的高峰，越來越多的區域、場所、商家被匡列，人員必須檢疫、送醫、隔離。最諷刺的是，除了國門機場中鏢，連首都台北車站也淪陷，甚至SARS期間和平醫院封院的陰影再現，情何以堪？中央流行疫情指揮中心留給地方首長一堆待收拾的「防疫爛攤子」，更嚴重地打擊了國民用心配合防疫的信心。

航空公司機組人員本就應是列入防疫維護的最重要對象，因為在全球疫情蔓延的時局裡，他們最有可能在不同的地區接觸到各類型病毒，包括新冠肺炎病毒與其各類變種，「5+9」或「3+11」機組人員的檢疫方式在如今病毒多變的情況下，本就顯得科學依據薄弱，客觀條件又無法優質配合的時候，自然很容易出事。綜觀百年來人類各種瘟疫的發展史都可發現，一旦有決策能力的執行者不按科學的根據，而妄做政治性決定時，防疫過程都會有災難發生，而這次新冠防疫過程中，美國、英國、巴西、印度、日本等因此都付出慘痛代價，台灣亦然。

疫情在蔓延擴大期間，台灣仍只能仰賴基層人力努力做疫調與追蹤，希望能及時匡列、隔離可能的感染者，但此波群聚感染需要調查的方向與脈絡越來越多，匡列表單中可見「一缸子」屬於調查中的案端，若是火苗在哪都不知道，如何能滅火？

同樣是小國，以色列疫苗施打兩劑全國完成58.7%的進度，全球施打完成率4.1%，就連疫情慘重的印度，疫苗施打也完成了2.6%，但台灣施打率不到1%，由此可看出「疫苗飢渴」的台灣目前只能做低端的防疫，而且是嚴重落後；此乃防疫指揮官「超前部署」所達到的「嚴重落後」！

科學證據顯示，施打疫苗後，對應新冠病毒的免疫細胞抗體IgM、IgA，其免疫功能效期約2.5個月，IgG 也只能達4個月，效能穩定期僅105天，在病毒不斷變異的過程中，現有各種疫苗對變種病毒防疫效能上均明顯降低，疫苗生產方式未來在質與量的提供上也勢須成為一種積極動態的作為。

政府之前因為有了口罩國家隊而「粗聲大氣」，如今疫情峰火滿地，卻不見國家疫苗與藥物生產隊？但對於花費民脂民膏，加編巨額防疫預算則仍是滿口豪氣！

防疫指揮官最重要的就是要能夠做好「高端防疫」，生產好的疫苗與藥物，或者能夠從國外採購到好的疫苗與藥物，足夠讓所有國人使用，這本應是政務官的政策目標，不能做到如此效能的防疫指揮官就應該下台；若僅需每天公布有多少確診病例、匡列疫調多少人、要關哪些行業、要封多少區，這樣等級的防疫指揮官，台灣滿街多的是夠資格的人！（作者為國立台灣師範大學教授、前消基會董事、祕書長）