台灣能源政策鬼打牆 中南部不用陰間濾鏡

一切都淪為政治攻防，是台灣的悲哀，民主的流弊。513全台大停電，毫不意外，「黨國」矢口否認「缺電」，而是電網故障，卯起來維穩，但這種說法低估人民的邏輯能力。

電網故障而造成跳電，再造成全台大停電，那請問一成的備轉容量是幹嘛用的？

小民或許不懂區分「備轉容量」與「備用容量」，但人民只需要知道，在電網故障的時候，有多少備用電力可即時填補缺口？然而這個答案卻「天然不單純」，眾說紛紜。

根據台電說法，這次停電乃因「7大最壞狀況全碰在一起」，簡言之，就是「天亡我」，蔡英文的道歉則是「別怪我」。

事實上，7大狀況中，沒有一項是不能做事前風險評估的，尤其是再生能源不穩定的因素。這次事件已很清楚顯示，再生能源包含光電，風電，與水電，不宜作為備用電力的選項，它占了7大狀況的其中3項。

再生能源補不了缺口，就是缺電。

難怪企業界強烈呼籲將核能作為緊急備用電力。而說到企業，外媒關注的是台灣半導體業怎麼辦？驚悚的是，到2022年，光台積電一座3奈米廠，就要吃掉全台3%的電力。

3%是什麼概念？全台民生用電約佔總發電量20%，換言之，一座3奈米廠要用的電，相當於345萬民眾的用電量。

必須限電時，停電的是民生用電，絕不是半導體廠。論「搶電」，人民搶不過台積電，而台積電所用的綠電，來源是「砍樹種電」，環保糟蹋環保，荒謬絕倫。那綠電供應不穩定的時候，台積電能不用排碳能源嗎？

能怪台積電嗎？不，人民究責的對象當然是讓能源政策鬼打牆的民進黨。

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