「電」，是高科技產業和節能減碳的核心問題，更可能成為空污的源頭，危害國人的身體健康、甚至日常的民生用電！

蔡英文總統就任五年來，大步邁向「2025非核家園」的目標，從離岸風電到太陽能光電，「50-30-20」的天然氣-燃煤-再生能源之配比，近年在眾所矚目下，有序的進行。然而，無論是政府還是企業，目標的訂定，除了量力而為，為不可預知的未來，留下可能轉寰的餘地；最重要的是政策措施相互掣肘，不利於達成明鏡高懸、具有普世價值的節能減碳之政策目標。

「民之所欲，長在我心」。對於全體國人來說，不缺電、不要發生無預警的大停電，只是老百姓卑微的要求。

513大停電的隔天，科技部的產學及園區業務司新聞稿指出，受到的影響共有：竹科生醫和宜蘭園區27家、中科台中及虎尾園區21家、以及南科台南園區7家的廠商。然而，全台灣超過1,100萬戶次的分區輪流停電，卻是在缺水、新冠疫情失控的當下，大停電不但引爆民怨，更讓全民憂慮的是，等到炎炎夏日大駕光臨，到時候市井小民要怎麼辦？

面對全球的氣候治理，受害於不分季節的極端氣候之災難，各國政府無不使出渾身解數，積極籌劃達成減緩地球暖化、減少溫室氣體排放的目標。基於2025非核家園的總目標，副總統賴清德近四年前擔任行政院長時，進而設定三個減碳的目標年，包括：2030年公務車輛全面電動化，2035年機車電動化，以及2040年汽車進入全電動車的時代。

配合政府和下單大客戶的要求，企業也主動提出利己利人、節能減碳的配合措施，其中最受各界矚目的就是，台積電在今年提出要在2030年之前，達到節能20％的目標。相對於政府而言，企業達成目標的「組合拳」，更有效率的原因有二：務實訂定特定期限內，有能力達到的目標；以及在企業社會責任的課責，推動整條產業鏈的「綠色製造」。

從半導體產業採用綠電，到節能家電、透過減稅措施，加速燃油汽機車的汰舊換新，更進而補助不會製造廢氣污染的電動機車，在提供電力的同時，「減少碳排、改善空污」，一直都是政府長期努力的政策方向。但是，日前貨物稅條例的部分條文修訂後，針對節能家電和燃油汽機車汰舊換新的補助期限，透過修法予以展延，卻又和政府自己設定的目標互相衝突。

例如已經三讀通過的該法修正案，汽機車汰舊換新，每輛可以減徵貨物稅最高5萬元的期限，延長五年到2026年1月7日。但是延長五年燃油汽機車的汰舊換新補助，意味著兩件事情：其一，對於機車族的民眾來說，汰舊換新的補助，經濟誘因不足；其二，到2025年底前，最嚴重的移動污染源，由汽機車排放出來PM2.5和PM10的車輛廢氣，將難以有效改善。比對減碳的三個目標年，2030年前，將公務車輛全面電動化，這是操之於政府。將汽機車汰舊換新的補助期限延後到2026年1月，則勢必影響到2035年的機車電動化、以及2040年汽車全電動化的時程。

而一旦沒有辦法如期達成解決移動污染源的問題，就算能夠在2025年，達成「50％天然氣-30％燃煤-20％再生能源」的目標，乾淨的光電只有20％，另外80％，則是排放溫室氣體較多的「煤」、以及較少的「氣」。換言之，政府一方面嘗試做到汽機車全面電動化，以減少影響人體健康的溫室氣體排放；另一方面，則只追求20％、供電不夠穩定的綠電，而以80％的「煤電」和「氣電」做為台灣在2025年之後的能源供應的主力！兩相檢視，究竟是「2025非核家園」，還是「減少碳排，改善空污」才是全體國人所殷切期盼、政府應該追求的目標，科學的證據，其理自明。

而不容忽視的，還有2018年支持在非核家園的過渡期間，「以核養綠」公投民意之展現。在513大停電之後，如何解決「不缺電，但卻分區輪流停電」的電力輸配問題。更值得重視的是，高雄興達電廠的煤電「南電北送」，和彰化離岸風電場的綠電「南電北送」，都同樣涉及到電力供應的穩定性、電網輸配送的離峰尖峰之安全性，如何在2025年之前履行總統對全體國人所說：「不缺電」的政治承諾，並且做到「減碳排，顧健康」，這是民生問題、經濟問題、更是一個政治問題。如果「重啟核四」，已經不可能做到，則在「2025非核家園」的過程當中，現有核能機組的延役，「以核養綠」的階段性政策，就必須是總統的政治選項之一。無論如何，實現「不缺電」才是真正的體察民意。

(工商時報)