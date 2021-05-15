果真應驗｢昨日印度，今日台灣｣？不是唱衰台灣，只是眼見疫情即將潰堤，不得不提出一點警訊。

台灣跟印度有太多相似的地方，政府太迷戀政治、人民太熱衷宗教；台灣初期防疫成功、印度防疫效果也不差；台灣可以口罩外援、印度可以疫苗出口。結果物換星移，前段班的印度和模範生的台灣均被歐美超越，有些地區可以不戴口罩了，有些國家疫苗多到國民的好幾倍，印度和台灣現在最缺的就是疫苗。

印度視美國為最麻吉的朋友、台灣唯美國馬首是瞻，但是美國有給印度疫苗嗎？有給台灣疫苗嗎？賣武器的時候毫不手軟，但眼見疫情爆發，最需要美國施援手的時候，我們得到了什麼？得到的盡是口惠而名不實的場面話。台灣有錢、有晶元片，為什麼買不來足夠的疫苗？

當初台灣不是口口聲聲喊「Taiwan can help」，送出去多少口罩。現在疫苗最多的美國、德國回報我們什麼？台灣的駐美、駐德代表都幹什麼去了？你們有向駐在國求助嗎？還是跟｢助日代表｣一樣，只會幫駐在國講話？

薩爾瓦多贈送宏都拉斯的疫苗運抵，受到宏國人民夾道歡迎，宏國要求台灣向美國求助，台灣兩手一攤、自顧不暇，原來，原來我們能Help的，只有口罩。

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