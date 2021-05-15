「防疫破口」到底算是天災還是人禍？最關鍵問題是諾富特的門是誰開的?

防疫總是政治化「投機」不講專業思維慣性，若只考量政治位置而不思考趕緊升上三級管制補破網，日後想再斷鍊病毒，恐怕難上加難。從5月11日起短短四天，本土案例就不斷擴大。這次想甩鍋恐甩不掉，范雲、陳時中與鄭文燦到底誰要來揹這政治責任，總要給台灣民眾一個交代。

3+11隔離政策的失當，追根究底，就是政治決定惹禍。每次出事就高舉「台灣價值」想輕輕帶過，面對這樣怪異的「台灣民主政治」，出事就甩鍋推卸責任，最後就要全民相忍體諒共同承擔？

民進黨不知道是向誰借膽，在沒有疫苗普遍施打前提下，貿然為台灣民眾拿掉這安全防護門，這完全不尊重防疫專業心態，這過度自信政治作秀的防疫，低估目前國外最強病毒的變異化趨勢。

不知道當初這些每天捧黨造神的網路言論，怎在這次「防疫破口」發生後全都噤聲不語？說穿了不就是前端防疫管理失當，出事後虛偽高喊要全民要收心，然後再度開始上演全民團結防疫戲碼，怎不檢討這當初木馬屠城的城門是誰開的？

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