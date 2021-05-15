台灣軍隊募兵制可追溯至扁政府時期開始推動，吳斯懷時任國防部作戰計畫參謀室中將次長曾諫言：「因為少子化日趨嚴重，推算每3個出生男嬰就有1人要當兵，全募兵制實不可、也不應該執行！」然而民粹政策易放難收，即使經歷政黨輪替，都沒能阻擋民進黨的一意孤行，全募兵制終於在2018年1月1日起全面施行。

為了替政府收拾爛攤子，國防部千方百計使出渾身解數，設法誘使青年學子投身軍旅，自2017年起推動「興安專案」，大興土木改善部隊老舊建物，提供優渥的硬體建設、舒適的居住環境，期能對低迷的招募有所助益。

空軍作戰指揮部位於公館的營區改善工程，耗費30餘億預算，打造號稱無堅不摧的抗炸建築。負責全案最高的督導軍官國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉去年6月陸續遭檢方調查疑似向廠商索賄4500萬元，卻因罪證不足獲判不起訴。如今重啟調查，料有新事證發現，連帶女性友人，果不其然，雷厲風行徹夜偵訊後，終遭收押禁見，為國防部醜話再添一筆。

據瞭解，張大偉是少數士官轉任軍官，一路摘星官拜少將的奇葩，而在國防部工程專業如此競爭的環境，是空軍建軍以來唯一的工程將官，而該專業在國軍圈子裡又是個獨門生意，所以瓜田李下、雨露均霑的情況時有所聞。一個超過30億元工程案，如何能瞞天過海？從基層部隊提出需求至司令部，經審查修正後呈報國防部，沿途有多少承辦人員和督導幹部，最後預算還要送立法院審議核復，從上到下一整串肉粽，儼如共犯結構，台灣人民不會輕信只有張大偉是發霉的那顆！電影「少林足球」劇中強雄的經典台詞：「球證、旁證、技術委員、主辦、協辦、所有單位都是我的人，你們怎麼跟我鬥！」這次的弊案，應該沒這麼簡單，只要抽絲剝繭辦到底，絕對是動搖國本。

外交及國防委員會以往都是冷門到不行、沒有委員願意選填的單位，回顧過去第9屆會期剛開始，民進黨甚至只有羅致政一人登記。如今蔡英文連任後挹注大筆的預算經費在國防，卻也讓有心人士覬覦，綠委辦公室為了關切軍購案，要求官員、承辦人攜帶資料，前往立法院研究室私下瞭解的情況層出不窮。

空軍代號「鳳展專案」的F-16型機構改項目無線電對講機，編列54億的大餅，在各路人馬關切下，從原先中科院與國內廠商合作研製，被迫改由中科院指定廠商，導致進度嚴重落後，成軍啟用之時遙遙無期，國防部為何要默默承受，而不敢將壓力釋出？是啞巴吃黃連還是與執政團隊蛇鼠一窩、狼狽爲奸？在各大弊案浮上檯面後，將一一被檢視。

2019年爆發的總統府侍衛室私菸案，都能硬拗為「超買」，邱國正臨時被安排至國安局救火，護主有功，現已成堂堂國防部長，麾下將官皆已解禁恢復職銜，而小軍官們卻成為扛責祭旗的代罪羔羊。

親愛的全體國人，還記得過去及今日的種種不堪嗎？蔡英文身為三軍統帥，靠著國安會指導國防部上行下效，民進黨面對醜聞只會盡力掩蓋、規避，窮極誣賴，讓時間淡忘一切，繼續欺騙這片土地善良的百姓。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

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