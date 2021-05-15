包括15日公布創防疫以來新高的180例本土確診，本周已是連5天破十位數的病例數，疫情嚴峻可想而知。詎料行政院會昨天火速通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正，將特別預算拉高至新台幣6300億元的新高上限，讓人質疑防疫破口越來越大之際，政院胃口是否也跟著大起來？

細數防疫預算編列經過，從最早的600億，一路增加1500億、2100億，最後達4200億元，顯見立院不分朝野對於國難當前都少有阻攔。但4200億至今仍有388億尚未用罄，政院就急著修法增加上限，莫非是因陳時中宣布疫情進入社區感染，「代誌大條」要趕緊補破網？

但先前幾次防疫預算執行，早被各方質疑根本沒花在刀口上，預算浮編、項目可議等情形被藍營立委指正多次，例如農委會舉辦全國炒飯比賽、又去國外推銷水果，把原應年度預算編列支應改以紓困預算支應，可見得政院機關根本不當「救命錢」用。

接下來多出的2100億消息一出，網民們一片挖苦是否又要補助特定行業，顯見國人多數對於政院經費支出合理性毫無信心，不知政院有何顏面伸手要錢？

調升紓困特別預算上限，總預算金額從4200億元提高至6300億元，多出足足2100億規模。儘管蘇揆聲稱修法防止疫情有其必要，但回顧近日政府防疫作為荒腔走板，已連續數日新增病例數均達雙位數，指揮中心指揮官陳時中只得宣布疫情進入社區感染，此時此刻還有何顏面再向國會要這筆錢？

令人不解的是，花掉4200億結果疫苗取得進展牛步化，至今施打率1%不到，能打的只有AZ，其餘的疫苗取得，陳時中部長通通無法兌現。或許政院會拿近期搶打潮說嘴，但那是建立在自諾富特之亂後所掀起的恐慌所助長，更別提本周駭人通報數字的助攻程度，「賭一把」竟成了國人別無選擇的選項，難道政院不該反問何以致此？

政院每次追加預算，都被挖苦大撒幣，執政大員們明眼是仗著疫情數字亮眼，擺起好官我自為之的譜，立委諸公再有心監督也只能徒呼負負，眼看金身將破在即，這次的2100億總該好好交代去向了吧？

（作者為自由撰稿人）

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