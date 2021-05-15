外交部歐洲司司長陳立國13日在外交部例行記者會指出，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）的各國共同主席於5月12日，領銜歐洲議會議員以及歐洲近30國的國會議員，共計1084位，聯名致函世界衛生組織幹事長譚德塞，力挺台灣出席本年5月世界衛生大會及世界衛生組織的會議、機制及活動。

歐洲友人支持台灣，不論是我駐外館處運作的結果，或是這些政要主動發起，我們確實都應該表示感謝。可惜的是，這股支持力道恐怕找錯了對象。

世衛組織是聯合國體系下的專門機構。根據世衛組織章程，世界衛生大會是世衛組織的最高權力機構，負責審議世衛組織幹事長的工作報告、規劃預算、接納新會員國和討論其他重要議題。秘書處是世衛組織的常設機構，由幹事長領導其下6個地區辦事處。

因此，世衛幹事長譚德塞只是幕僚單位的領導者，而不是世衛組織的決策者。譚德塞如果發函邀請台灣代表參加世衛大會，是根據大會的決議，而不是譚德塞個人的決定。譚德塞收到歐洲政要的信函後，並無權作出決定，必須提交世衛大會討論，再根據大會的決議處理後續事宜。

既然譚德塞不是決策者，歐洲政要直接致函給譚德塞根本無濟於事。外交部明明知道世衛組織的結構及運作規則，卻讓歐洲政要致函譚德塞，不但欠了人情債，還徒勞無功，是不是該檢討改進呢？

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