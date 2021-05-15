台灣疫情升溫，駐美代表蕭美琴表示，已開始積極與美方藥廠聯繫，爭取讓原先預定於6月送抵台灣的莫德納疫苗能如期交貨。

同一時間，中國外交部發言人華春瑩在記者會上，「指控」美國囤積疫苗。她說：「美國人口3.3億，占世界總人口的4%，但搶購了約26億劑疫苗，正當世界各國想方設法獲得急需的疫苗時，上億的疫苗正閒置在美國倉庫裡。」

蕭美琴與美國務卿布林肯交情深厚，還曾經寄宿在布林肯家中。既然美國囤積的疫苗數量遠遠超過美國人口數，那麼，是不是應該請蕭美琴將「關係」用在刀口上，商請美國立即釋出5000萬劑疫苗，供台灣民眾施打？

台灣位在美國圍堵中共第一島鏈的前沿，扼控太平洋和南海咽喉，既是美國對抗中國的馬前卒，又是全球半導體供應鏈核心中的核心，美國若不能適時對台灣伸出援手防疫抗疫，盡是做些口惠而實不至的形式之舉，甚至引來台海兵凶戰危，看在其他盟邦眼裡，豈不寒心？

誰是真朋友？誰才是真正關心你的人？最關鍵的時刻，才會看清身邊朋友的真面目。

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