美國政府宣布，「打完疫苗不用戴口罩」，總統拜登帶頭「裸臉」示人；另一廂台灣卻單日爆發180個本土病例，指揮中心緊急宣布，雙北進入第三級防疫，那就是除了少數必要場所，所有休閒娛樂場所都停止營業。

陳時中身為防疫指揮官，有功勞更有苦勞，全國人民看在眼裡。但防疫沒有假期，也就是說這一年多，陳時中也沒有假期；就像一個先發投手，手已經酸了，球也沒那麼會跑了，球場上為了保護選手，教練會把先發投手換下來，謝謝他的努力。

當然，防疫不是打棒球，陳時中會有想「完投全場」的使命感，問題是，做得到嗎？

民進黨的政治力一直在扯陳時中的後腿。一個吳姓立委，讓台灣本可擁有的3000萬劑BNT疫苗破局；一個范雲立委，施壓減少機師的隔離期間，導致疫情破口。

最傻眼的是，范雲被輿論質疑之後，還把球丟給指揮中心，說「任何防疫規定都是指揮中心的決定，大家不要踐踏指揮中心的專業。」施壓在前，諉過於後，一點江湖道義都沒有，相信陳時中也是點滴在心頭。

因此，如果陳時中想要繼續投球，應該要有那個guts，拒絕所有民進黨立委的壓力，而最好的宣示，就是用最快的速度，向擁有代理權的上海復星醫藥購買BNT疫苗。

不是說不能仇中，但總要分時間地點。現在台灣已經在三級防疫，下一步就是封城，那是多少家庭的生計受到影響，仇中真的有比防疫重要嗎？

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