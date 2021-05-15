報載，參謀總長黃曙光6月底將屆齡退休，但民進黨英派立委羅致政近日在立法院會，以增列方式提出《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案且完成一讀，內容明訂「參謀總長服現役最大年齡得由總統核定延長」。如果未來此一攸關國軍體制，且茲事體大的國軍任官制度改變成為事實，則將讓民進黨政府又破了一項紀錄。

破壞體制」是民進黨政府諸多施政被人最為詬病者之一，例如蔡總統過去曾在官邸喬不分區立委，形成黨國不分；派任曾經揚言「退出台灣政壇」的謝長廷出任駐日代表，而謝某一連串荒腔走板的言行，讓人歎為觀止；他既不專業、也不盡職，且又厚顏的表現，如今是尾大不掉，相信已讓蔡政府頭痛不已。

再者，就是2019年初「口譯哥」趙怡翔被派往美國出任駐美代表處政治組組長重任。趙當時僅有31歲，但因為他是外交部長吳釗燮的親信而享此殊榮。據知，「政治組」是駐美代表處業務最為繁重的單位，組長一職都是由極為資深的職業外交官出任。聽說許多外交部的官員都非常佩服趙小弟的勇氣，以毫無外交背景經歷，竟然敢去接任組長的工作。果然上個月傳出趙組長宣布將於6月份請辭組長工作打道回府，咸認他是在為台北市議員選舉做準備。惟依外交部駐外人員慣例，一任通常是3年，趙小弟只做不到兩年半即打算走人，肯定是嘗到了「小孩玩大車」的苦頭，成為「破壞文官體制」之下的受害者。

如今，綠委羅致政肯定是受命於蔡總統，提出此一破壞國軍多年以來所建立的優良體制。現行的服役條例已歷經10年7任參謀總長，期間亦有出現過總長延任的聲音，但歷任總長均不願體制受到破壞而堅持退伍，為國軍與後期學弟妹們留下典範。我們知道黃曙光是一難得的人才，又是主導蔡政府潛艦國造計畫的幕後推手，但難道蔡總統不能在黃離職後聘請他擔任最高顧問嗎？而國軍也沒有相同優秀的將才了嗎？

額外增訂總長服現役延長條例，對民進黨政府而言易如反掌，但那僅是一時之舉，國家體制卻是千秋大事，不可不慎。再說，早在今年2月下旬即有消息傳出，高層曾思考黃曙光延役或晉升一級上將，協助黃繼續領導潛艦國造，但黃表達了尊重體制態度，不希望被人批評破壞體制。再說，今年3月初也有消息指出，總長接任人選包括國防部副部長張哲平、國防大學校長王信龍及陸軍司令陳寶餘等，其中空軍出身的張哲平是下任總長熱門人選，如此才符合軍種平衡原則。吾人希望蔡政府勿陷黃總長於不義，也期待他能夠急流勇退、主動說「不」，以留美名於青史！(作者為大學英文講師)

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