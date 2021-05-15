政府應避免封城又停電 別空喊團結(雁默提供)

疫情爆炸，5月14日確診數180人創紀錄，雙北防疫立刻升到第三級，台北萬華成為重災區。只不過前一天，全台大停電，執政黨雖四處維穩，將矛頭指向電網與人為疏失，而非缺電，但按照經濟部與台電的說法，其實就是缺電。

在輿論壓力下，台電承認10.01%的備轉容量率只是預測値，換言之，臨時出現電力缺口時，並沒有10.01%的備用電力及時填空。

大停電的7大因素中，有3項是再生能源供電不足，可見不穩定的再生能源，不應列為備用電力的選項。

現在眼下最急迫的問題，不是擁核或反核，而是如果不幸封城，在炎炎酷暑中，又發生大停電怎麼辦？政府應對最壞情況提出方案，即便再次出現大停電，也保證封城區域不缺電。

旱象未解，停電陰霾與疫情爆炸，連中三槍，而且還缺疫苗，台灣禁不起執政黨人前空喊團結，人後計算政治得失，並發動網軍霸凌所有建設性批評。

想想在盛夏季節若封城又停電。將會是什麼慘況……

窘態百出的民進黨，狡辯甩鍋超一流，除了全黨否認缺電之外，還能反守為攻，將矛頭指向藻礁公投發起團體，如王浩宇；或是製造南北矛盾，嗆北部三接建設受阻，讓南部人「用肺發電」，如張景森。

將停電之責，全數甩到三接受阻，表面上看起來像是轉向公投戰場，實際上卻也暴露這次停電就是缺電的真相。然而，誰說選項只有天然氣火力發電？核電不是電？而設使今年公投過關，民進黨又擺爛拒絕重啟核四，電從那裡來？

不過，既然蔡英文只想談電網，我們就談電網。

能源政策是中央權限，如果要搞南北矛盾，並強調各區電網獨立，那要不要乾脆將權力下放，讓各縣市(或北中南東各大區域)人民各自公投，自行決定是否興建核電廠？問題是，各區獨立電網的概念，最近在美國發生慘案。

德州大停電，大家都還記憶猶新，作為能源生產大州的德州，竟然因極端氣候而停電。發電主力的天然氣管線遭結冰堵住，供應中斷，又因德州獨立電網之故，無法從東部與西部電網借電。

獨立電網的優點是，不必受限於中央政策，缺點是，出事的時候只能自救。

而如果開放各區獨立電網的先決條件，還是得受制於非核政策，那就更不必談了，因為此舉形同讓「用肺發電」與「電價提升」的責任，丟給地方政府。更別說中央還應負責全台減碳任務，如何讓能源政策下放，各自為政？

另一個大問題就是民營綠電。利之所趨，砍樹種電，破壞環境不在話下，偏偏又頂著個環保能源的國王新衣，這也是美國德州獨立電網紊亂的特質，公民營利益糾葛不斷。當賣電的是財團，實不知立場與財團對立的環團要如何自處。

高舉反核的環團，沒有在民營綠電企業的利益結構裡嗎？經得起仔細追究嗎？藍委要加把勁了。

一切的一切，都肇因於缺電，缺電的肇事緣由，就是粗暴廢核的能源政策。有誰還記得民進黨曾高聲砲轟台電「藏電」？執政五年後的現在呢？事實是，一間發電佔比僅3.88%的電廠出事，就能造成全台大停電，藏什麼電？

按照政府說詞，若一個人為疏失就能引起全台大停電，這比意外的天災還令人恐懼。民進黨應停止關注公投攻防戰，停止轉移焦點指責環團，噴口水護航三接，明明失分還想操作成得分，明明失職還想狡辯成盡職，而應將政府資源集中於防疫與可能的電力缺口。

民進黨談能源都是虛談，眼看防疫破功，封城可能性日增，在這當口大停電，人民危機感倍增，狠狠打臉民進黨自我誇耀的大內宣。（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※