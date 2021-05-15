呼吸道傳染病來無影去無蹤，靠著無目的的防護想要攔阻是不可能的。一則是口罩與手部衛生都無百分百的效果，二則為人是會疲乏的，順從性隨著時間會遞減。在國人這麼強的個人衛生意識下，依然讓華航諾富特事件演變成如此嚴重的社區感染爆發，顯然問題的關鍵不在防護。

台灣前半場防疫成功的關鍵不在老百姓戴口罩的習慣，在關口將每個入關的人都擬診為可能感染源，必須入關發燒篩查加14天居家檢疫。所以關口擋住了所有的病人，保障了台灣的安全。只因為縮短了機組員的居檢時間，又疏忽了給他們疫苗保護，就釀成對台灣可能滅頂的災難。歸咎老百姓沒有收心是推卸責任，否則怎會前腳還稱讚台灣人愛戴口罩，後腳就爆了呢？

其實新冠防治並不難，把病人第一時間診斷出來，趕緊隔離就完事。最忌諱善良的百姓24小時都戴著口罩，感染的大爺就是不戴，還在外頭晃，肯定會在你拉下口罩抓癢時就被感染到，這簡直比竇娥還冤。社區感染爆發時，沒有關口可以把關，沒有TOCC可訊問，沒有健保卡可插，感染者有6至8成無症狀，不靠篩查，只靠症狀能抓得到感染源嗎？也難怪疫情被這批觀念偏差的人搞到了這般田地。

指揮中心認為無目的的普篩，會浪費公共衛生的資源，這無異於對空鳴槍，浪費子彈。台灣去年一年社區還真的是空，所以那時真不該普篩。但現在社區可不是空，是充滿了病毒，這時候若還不篩，等於是看見了敵人還不開槍，臨陣脫逃，在軍中是要判軍法就地槍斃的。這不但不會造成公共衛生的負擔，反而會因為即時抓到感染源管束，可以減少公衛資源大量耗費在未感染者居檢身上，又可減少無症狀感染者在外傳播的風險，請問這是增加還是減輕公衛的負擔？

也不要以為居檢是地方衛生局執行的，衛生局的負擔就不是指揮中心的負擔，反正「別人的孩子死未了」。在面對人民的健康利益時，衛生局不會盲從於指揮中心的錯誤政策。這次宜蘭縣與新北市衛生局開了清零篩查的第一槍，立了大功，人人自危下的醫療院所也紛起效尤，一清零下去陽性率就達10%，戳破了指揮中心的謊言。

指揮中心還不識相的重提反對無目的的普篩已經沒有用，因為大家做的都是有目地的清零篩查，何錯之有？逼得指揮中心終於說了實話：在面對萬華群聚擴大時「篩檢4萬多人有困難」的真心話。原來指揮中心在老天爺給的一年假期內只會玩政治，沒有好好整備篩檢量能，到現在敵人大量出現才發現根本沒子彈，還正經八百地騙老百姓還在存子彈。這和騙疫苗如出一轍，都騙很大，而且是在騙老百姓的命。

但篩檢與疫苗是不同的，疫苗缺貨丟給地方，地方沒法買到。檢驗量能地方卻可以自行建構，不論人員徵集、採購已核准的試劑、建立篩檢站，地方都有著墨的空間。面對無能的指揮中心，地方必須及早依地方自治完善自救能力。

（作者為中華民國防疫學會理事長）