持續1年半的疫情，在本周來襲了一波感染高峰，不但本土病例日增，感染源也無從掌控，何以致之？過去的防疫工作靠著民眾的自覺戴上口罩、加上極佳的運氣，使得台灣本土享有防疫優等生的響亮名氣。但弓弦久張，民眾日益鬆散，防疫手段未又能審度時勢而調整應變，當破綻缺口一一露出，疫毒完美風暴就會形成。

觀察這一波的疫情，疫情開始，可能是由於對機師的隔離觀察天數縮短，加上隔離旅館未落實分艙分流政策，導致病毒有了擴散的可能。而接下來，萬華區茶店、宜蘭遊樂場的人流密切接觸、餐飲歡唱時的忘情，都讓病毒有了可趁之機。一直以來，本土防疫比較仰賴口罩、查詢TOCC（旅遊史、職業別、接觸史和群聚與否）和匡列隔離14天的政策，形成一片馬照跑、舞照跳的世外桃源景象。

但病毒在全球傳染並突變中，在這一年多的時間，有幾波的高峰，反覆並持續著。和平醫院收治無症狀的慢性病人在住院3天後，醫院儘管有分艙分流等防控流程，才發現確診，卻已有傳染的可能。印證去年3月筆者早已提及的警訊，對初期無發燒的住院病人，要特別注意，因為有可能就是病毒的出口，如果早1、2天做篩檢動作，也許可以避免後續的擴散，以及花費龐大的醫療資源。

台北市已有設置4處快篩站，其實及時利用快篩、多次篩檢的方式，對於疫情爆發初期，具有圍堵病毒的效果。否則疫情如星火燃燒，隨著旅遊史、接觸史的頻仍，猛烈突然升高的疫情，除了TOCC難以追溯，無法及時匡列隔離者外，還有隔離場所也因彈性疲乏而有疏漏，PCR（聚合連鎖反應）的檢驗昂貴和費時，這些都可能造成疫情反覆，而後續成為壓垮醫事人員醫療量能負荷的最後一根稻草。

過去1年多的歲月靜好，讓本土防疫策略呈現鬆弛之狀態，行政院15日上午大動作召開記者會，顯示疫情的嚴峻，但也提醒民眾必須嚴肅面對即將來臨的風暴。然而中央流行疫情指揮中心和地方政府，以及各地醫療單位更要如臨大敵，步步為營，尤其不能因為大意而造成疏漏。

例如，針對現在北部、中部醫院的病人，如遇有任何上呼吸道症狀，或與新冠肺炎疑似有關症狀者，立即進行擴大篩檢並隔離醫治，以杜絕任何院內傳染的可能。

至於社區感染方面，由於疫苗的大量到位遙遙無期，這當然需要政府和疫情指揮中心加把勁，民眾也只能繼續把口罩戴好戴滿，維持社交距離。

以疫情在世界各地的傳播和感染情況顯示，台灣可能還會有類似的疫情反覆情況多次，直到世界疫情解除時才有可能結束。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）