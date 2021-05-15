第74屆WHA將在2021年5月24日召開，但直至5月10日下午5時報名截止之前，世衛大會都未向台灣發出邀請函，這應是自2017年以來，連續第5年未邀請台灣。

可是，在這之前，國際社會對台灣應否被邀出席本屆WHA，支持行動真的像是雪球翻滾，其中聲勢的浩大可說是歷年來所罕見。

譬如說，在召開之前的5月7日，美國國務卿布林肯曾經發布一篇題為「恢復台灣在世界衛生大會適當地位」的聲明，就呼籲「世界衛生組織」（WHO）祕書長譚德塞，讓台灣「立即獲邀」以觀察員身分參與第74屆世界衛生大會。同時間，全球7大工業國集團（G7）的外長也在5月5日於倫敦發表公報表明：全力支持台灣有意義地參與世衛論壇及WHA。

再根據外交部發布的資料指出，由美國國會兩院發起「Let Taiwan Help」這項活動，自4月27日至29日止，全球已有超過50國、250多位國會領袖、議員、跨國議會組織及高階官員等國際友人熱烈響應。而法國參議院在5月6日晚間更以304票贊成、19票棄權、無人反對的壓倒性比數，通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，並鼓勵法國政府持續以具體作為支持台灣參加世界衛生大會。

以外交部的看法來說台灣的反應，G7外長會議公報是首度列入台灣，特別是在世界衛生大會即將召開之前，G7外長同聲支持台灣參與意義格外重大。而且衛福部長陳時中5月6日在立法院也表示，現在世界各國力挺台灣加入WHO與參與WHA的聲音與力道，比以往任何時候都來的更強，台灣今年接到WHA邀請函的可能性比以往都大。可見台北的樂觀性之強。

但本屆世衛大會到最終並未向台灣發出邀請函，美國《華爾街日報》5月10日在它的社論中就提到，對重新讓美國加入世衛的拜登政府來說，台灣能否出席WHA，是美國對世衛影響力、改革力的首個重大考驗。若台灣無法參與，「也會讓拜登政府很難堪。」

對台灣來說，這是自2017年以來，WHA連續第5年未發出邀請。事先的信心滿滿，固是過度樂觀所致，但結果不如預期，是否需要深切反思，徹底檢討台灣被WHA排出門外的因素？

一、5年來，台北一直希望尋求國際社會支持出席WHA的策略，顯然未見奏效。即使2000到2008年陳水扁總統任內，同樣的策略運作也有見挫折，在在說明了一點：台北堅持在兩岸之間沒有存在「九二共識」，今後挫敗將不是只有WHA的一個例子。延伸來看，還將有更多國際組織會面臨「有門難入」的局面。我們過去只會高調申訴「公平正義」，卻忽略了國際政治在過去幾百年來是一直被「強權政治」所擺布，而且強權國家絕對是自身利益掛帥。

二、因此，必須重新思考一個新的策略目標，因為解鈴仍在繫鈴人，如何將台灣可以重回國際社會的理念落實在現實的政治環境裡，就必須再次徹底釐清與中國大陸的互動關係。陸委會副主委邱垂正在5月13日曾經表示，推動兩岸健康正常交流是雙方共同責任，目前台北已研擬疫情緩和後，逐步恢復兩岸正常交流的相關措施。但是新一頁的兩岸政策內容可能為何？並未見說明。

三、陸委會5月8日在官方網頁上已以正式標題表示：「台灣已經翻過九二共識的歷史一頁」，表示台北將不再使用這個馬英九時代用過的「通關密語」。但是新的說詞可能是什麼？也沒見說出，但既然釋出「已研擬疫情緩和後，逐步恢復兩岸正常交流的相關措施」，當也需了解北京所樂意見到一些可讓雙方恢復「接觸」的前提條件應是什麼。

四、5月15日台灣因疫情延燒，台北市與新北市已升到三級管制，表示面臨一個難以阻擋的疫情，必須要有更勝一級的防範措施來應對。那面對WHA的挫折，政府難道不能改變一下策略嗎？

（作者為澳門理工學院名譽教授）