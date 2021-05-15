疫情大爆發，15日一天本土確診病例就增加了180例，指揮中心宣布雙北疫情警戒升高為第3級，要求民眾少去公共場所。大家都待在家裡，固然可以減低群聚接觸的風險，卻也可能大幅增加用電量。

過去當夏天來到時，不少人為了節省電費，會到百貨公司、圖書館、娛樂場所和運動中心等地方吹免費冷氣，現在因為疫情關係，這些公共場所要不是關閉、暫停營業，就是限制人數，在此情況下，許多民眾只能選擇宅在家裡，再加上一些公司行號啟動分流措施，讓部分員工在家上班，因此，預期這個夏天將會有大量民眾長時間待在各自的家裡。

大家本來是集中吹冷氣，現在只能分散在各自的家裡吹冷氣，並增加使用各種電器設備的頻次，在這種情況下，用電量勢必會大增。

日前發生513大停電，6輪停電總計造成400萬戶、1139萬戶次受到影響，引發不少民眾的恐慌甚至憤怒。總統蔡英文強調這不是缺電，而是電網出問題，電力送不出去，她還要民眾放心，問題很快就會解決。

不過，經濟部長王美花在記者會中間接承認，513大停電的理由包括太陽光電、風電、水利發電等綠電不及應付。換言之，追根究底，會發生這麼嚴重的停電問題，還是跟供電不足有關。

而熟悉內情的人更是在PTT等社群網站上揭露，513當天的即時電力備轉容量率竟然只有2%左右，遠低於台電網站上所公布的10%，難怪發電量占比只有3.88%的興達電廠一掛掉，全台都得輪流分區限電，時間還長達5個鐘頭之久。

雖然台電依蔡政府的強力要求，513當天晚上就恢復供電，但這對缺電問題只是治標不治本；這些年來，台灣每屆夏日用電量本來就會升高，如今還要額外面對疫情帶來的用電大挑戰，蔡政府準備好了嗎？