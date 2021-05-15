技嘉科技官網嘲諷中國製造品質低劣，因而被大陸點名，進而引發兩岸網民口水風暴，技嘉科技官網出面道歉，風波才漸漸平息。技嘉以本土自製率高於其他品牌為宣傳主調，符合台灣政治正確，卻延伸出對大陸代工產品低成本、低品質的想像，牴觸了大陸近年致力於提升品牌與製造品質的努力，及大陸年輕人愛用國貨的情緒。

近年大陸社會與市場都出現翻天覆地的改變，台灣企業若想繼續深耕大陸市場，就不能忽視大陸的改變，必須改變心態並調整策略。

大陸品牌已致力提升品質

從近日在上海舉辦的中國品牌日活動可窺見大陸打造國產品牌的決心。以大陸最弱勢的化妝品產業為例，5年前北京決定打造大陸品牌與韓、日競爭，百雀羚、相宜本草等大陸本土品牌，在政府政策導引與本身的努力下，開始受到大陸消費者的重視，並漸漸茁壯。現在更出現許多能與國際品牌平分秋色的大陸品牌。

近年大陸品牌致力提升品質，過去大陸產品強調低成本、低價格，因而忽略品質，現在從美妝、電子產品到日常用品，CP值都有顯著的提升，而且品質穩定、技術亦不落後，更出現了品牌效應。小米、華為等科技品牌的CP值，已獲得台灣民眾的認可，在政府打壓下，依然維持一定的市場熱度。

在雙循環經濟格局下，大陸支持國貨政策力度更強。「十四五規畫」明確提出「開展中國品牌創建行動」；大陸總理李克強要求努力提高大陸產品和服務的品質與競爭力，要使更多大陸品牌成為市場上值得信賴的選擇。無論大陸或台灣，未來企業品牌的發展都應留意市場變化，適應大陸消費需求的變遷。

其一、關注大陸年輕世代消費者和銀髮族群。大陸最新人口普查數據顯示，「80後」、「90後」、「00後」、「10後」人數總計有7.59億人，他們是大陸新興中產階級的主體，具有強勁需求和消費新觀念，關注他們喜好的文化元素，以及對自我、自由、平等精神的追求，才能抓住未來的消費趨勢。銀髮族則是潛在的消費藍海，60歲及以上人口有2億6402萬人，占總人口比例達18.7%，人口老齡化加速，銀髮族在養老、娛樂與日常生活上都將產生新的消費需求。

其二、適應大陸民眾日漸複雜而精緻的消費需求。用科技產品提高工作效率、提升生活品質，也追求有創新精神和人文關懷的產品，以及對綠色生活理念的追求，已是大陸現在的消費趨勢。大陸直播帶貨「一姐」薇婭說，人們更加追求精緻的生活，容易接受讓生活更便捷的商品，接受「新、奇、特」品牌，包括一些跟未來科技感結合的商品。

不必擔憂被擠出大陸市場

其三、對CP值理性的思考。只追求低價的時代正在過去，大陸民眾不再無腦崇拜名牌和進口貨，無論是國貨還是進口產品，大陸消費者越來越在意的是CP值，將和台灣消費者一樣，尋求更高CP值的產品。

大陸消費市場日漸興旺，但目前國民消費率還不到40%，明顯低於富裕國家，也比台灣低許多。經濟學家林毅夫近日表示，2035年大陸中產階級將達到8億，代表社會消費力的迅速提升，將是全球企業的機遇。

台灣曾有很多風靡大陸的品牌，從HTC到台北故宮文創等。近幾年，有的品牌衰落，有的品牌獲得新生。以捷安特為例，GIANT一直在大陸享有高品質聲譽，但在共享單車潮衝擊下，業績一度下滑，2018年損失了大陸市場65%的銷售額。2020年新冠疫情來襲，捷安特觸底反彈，年銷售額超160億元人民幣，比2019年增長10.3%，淨利潤增長47%。捷安特適應了疫情下人們保持社交距離，因而更加青睞單車通勤和對休閒生活方式的追求，本身的技術優勢也不斷升級。美利達、呷哺呷哺、85℃、克麗緹娜 、旺旺等品牌也都在適應大陸消費需求深耕市場中取得了不錯的業績。

大陸品牌崛起、製造品質提升，不再以低價搶市，對台灣品牌來說，會是良性競爭的開始，無須擔憂被擠出大陸市場。我們應時時關注大陸的變化，不能停留在過去的印象，更不必用貶低他人來抬高自己，技嘉對大陸製造的態度值得警示。