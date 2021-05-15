疫情大爆發，政府應變手忙腳亂，反映過去因疫情管控得宜，決策驕衿自得、日久生頑，因而出現破口，終於釀成大禍。這次病毒不是從預防性檢測中得知，而是由第一線醫師發現，顯示潛藏在社區的傳播鏈存在已久，而以政府目前粗糙而散漫的抗疫模式，以及檢測成本高昂的制約，既無從找出這類傳播鏈，更無法撲滅潛藏遍地的火苗。

拒檢測塑造抗疫成功假象

台灣過去1年多對疫情看似牢牢掌控，其實完全是假象。台灣的低度確診率其實是低度篩檢率掩蓋真相的「美麗的誤會」。台灣政府視檢測如蛇蠍，避之唯恐不及，好像是怕真相揭露出來會戳破防疫成功的虛假表象，會使執政當局臉面無光，再也沒辦法欺矇世人與國人。

我們只要看一個鄰近地區的做法就能明瞭問題之所在。香港因為與中國大陸關係緊密，國際連結及外來人口平添「外防輸入」壓力，所以一直採取比台灣嚴厲的管控措施。首先是大量檢測，疫情發生1年期間，香港的病毒檢測量數字，每100萬人達901940個，接近人人受檢。台灣檢測率還是個位數，連第一線的機場都拒絕普篩，更不要說香港早已做的全民普篩。台灣檢測目前還要特准或是花大錢才能進行，香港是上網登記就可以，而且檢測費用只要約台灣的1/8，中國大陸更只要台灣的1/20。檢測成本高得離譜，就不便普篩或是進行廣泛特定對象的檢測，因而也就無法發現病毒傳播鏈而予以截斷。抗拒檢測正是台灣抗疫成功光環的光源之所在。

病毒檢測是抗疫的關鍵。以香港為例，半年前就進行了為期14天的普及社區檢測工作，共檢測了170多萬名市民。此後一直做到「須檢必檢」、「應檢盡檢」、「願檢盡檢」。在醫院之外，政府成立19個社區檢測中心，凡經法例規定特定人士須在指定時間前完成檢測者都受檢測，高接觸群組提供免費服務，檢測樣本已超過人口數1/6，至於自願接受檢測者，政府也以極低費用盡量滿足市民訴求。

台灣號稱防疫「模範生」，但主要是靠封鎖國門取得的成果，其防控措施比起香港政府，簡直是放牛班的怠惰情狀。香港政府檢測力度強化到接近極限，包括使用法定權力強制市民接受檢測，任何一幢樓宇，只要出現兩個並不相關的確診個案，整幢樓宇的居民或曾在過去14天逗留超過兩小時的人士，都須接受強制檢測；在較高風險的指定區域，甚至把區內樓宇須進行強制檢測的門檻由2個個案減至1個，並在更高風險的受限區域進行封閉式強制檢測。加上其他類別的強制檢測、須檢必檢、應檢盡檢和願檢盡檢，過去3個月由政府安排的檢測量超過人口數的40%。

最近半個月因為變種病毒輸入，香港政府的管控措施更是嚴上加嚴，曾經強制上千位居民從住所撤離，接受21天集中檢疫。另外針對危險群的37萬外傭進行強制檢測。這樣嚴厲的措施實非台灣可以比擬。

讓全民願檢盡檢願打盡打

台灣這幾天發現的病例多屬感染源不明案例，正是一直輕忽甚至排斥檢測的必然結果，浮出的案例必然是冰山的一角，猶在發威的傳播鏈不知凡幾，被感染而又感染別人者更是無以計數。過去台灣防疫表現不錯，主要是得便於為一海島，沒有毗連的陸地邊境需要防守，有效隔絕了病毒的擴散。另則得力於民眾從SARS以來累積了很強的防疫意識，習慣於戴口罩、勤洗手、遵守防疫規範。政府除了每天的記者會打好「認知作戰」之外，實際上戰功有限，所作所為不足以長期管控疫情。

台灣防控疫情遠比鄰近國家與地區顯然粗疏而懈怠，比人家多了雙標以及更多的隱瞞，到現在才知悉新冠病毒已在台灣內部散播了這麼久、鏈條這麼長，這就是因為檢測力度太弱所致。從部桃事件到華航群聚，因疏於檢測而肇禍的教訓已多，加上隔離不嚴謹就非出事不可。目前有眾多該篩檢的對象須檢而未檢，首先是對於案例所接觸對象的匡列必須更嚴，並擴大其他強制篩檢範圍。篩檢範圍必須廣列針對高接觸群體進行檢測，切實做到「應檢盡檢」。另外必須降低檢測費用，讓全民都能「願檢盡檢」。

在檢測之外，施打疫苗還是防控疫情的根本大計，但民進黨政府「反中」怪病發作，不願採用中國大陸疫苗，連中國大陸企業參與投資、儲藏、運送與行銷的德國疫苗也拒絕使用，導致台灣疫苗嚴重不足，又缺乏選擇性，不像香港有兩種疫苗可以自由選擇，凡是年紀16或18歲以上都可「願打盡打」。注射疫苗是防控疫情擴散的有效手段，也是下一步各國過境相互開放的考量基準。政府不要再因政治掛帥而排斥中國大陸疫苗，否則無法克服疫苗嚴重不足的困境。現在疫情轉劇，頗有失控之虞，政府該戒除驕狂態度與粗陋作風，參考香港甚至中國大陸的強力而嚴密的措施，雷厲風行以對，否則失控的局面越來越難收拾。