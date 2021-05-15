《蘋果日報》紙本停刊的時間點，當然與黎智英恰好在香港被裁決「凍結名下股權財產」有關。

一旦被凍結了，很多法律交易都無法進行，同時若又在運營虧損的前提下，其他資金調度周轉的能力一旦卡住，大抵也撐不到出售交易的期限了。

包括三立在內，被民進黨黨政高層要求幫忙「接手」《蘋果日報》，這是媒體江湖私下眾所皆知的事。

但媒體資產的「價值」，來自市場虛實相交的「實力」！《蘋果日報》這幾年已經確實沒有實力了，出價只能任人無情宰割。

而如今連「被宰割」也等不起奢侈的磋商了！關閉紙本、進行接近半數員工的裁員之後，或許才能來到終局談判上桌。

而這個所謂終局，結局也還是希望維持一個最終可被出售的「基本原始規模」：只剩400多人不到的媒體結構，確實就是2-3億內的交易價格了。

只是，眼下將裁員300多人剩下400多人，是正式裁員的最初開始或者一次到位結束？之後還會繼續裁嗎？

若要細數蘋果最後這幾年的拚命轉型，但每一次的嘗試，如今看來都是距離市場人心需求更遠。

首先，蘋果影音內容平台當年創新十足，主要失敗卻在「投資規模太高」！

當年的高清數位設備，黎智英算是被「騙」了高達兩百多億的投資，許多專門為他設立的代理公司，一賣完設備就結束營業。

隨後在做各種花大錢創意內容節目的同時，卻也沒有掌握到攻下「有線頻道」的最佳關鍵時機，太慢了些，現金多燒了數十億。

其次，是蘋果後來門檻太高的會員付費閱讀，幾乎掐死了自己最後的讀者群！

即使最死忠的蘋果讀者，衝了一波付費，後續也冷靜下來慢慢轉移到其他免費的影音平台了。

而這些年恰好也是Youtube與社群影音竄起交替的時機，「不給人看」的結果就是「人們不看」了！

而蘋果早年的影音內容規劃，也沒有評估「可再收看/看過即丟」的主題規劃差異，片庫本身甚至也沒有回放的吸引力與價值了。

當然，蘋果最關鍵的敗筆，是政治內容自甘「綠媒化」，失去了最主要的中間讀者群！

歷經了幾次選舉之後，即使蘋果在民調方面仍保持中性，但長期內部高層的政治傾向，總在選舉季節的關鍵時刻，主導了整個內容評論的偏頗。

包括對於民進黨政府的監督批判，失去了立場和力度，輾轉累積而致的結果是：再也沒有民眾會掛在嘴邊「我要向蘋果爆料了」！

《蘋果日報》因為政治立場的偏頗，逐漸連民眾基層「爆料」若涉及體制與民進黨聲譽、派系時都多所節制，蘋果就再也不是基層民間信賴的首要媒體了。

於是最後這些年，蘋果已經幾乎被一般基層民眾視為「綠媒」，這實在是最大的可惜與悲哀！

黎智英個人鮮明的反共立場，即使在兩岸最開放交流時，蘋果大抵也是選擇各種負面的大陸奇聞刊登，但這個並沒有構成負面定義或影響。

媒體具備政治立場的傾向性，原本也無可厚非，但若在許多重大爭議事件上同時協助著「淡化不報導」，只要有這麼一兩次出現，讀者自然眼睛雪亮，更遑論這幾年也有數十起政治爭議，蘋果彷彿噤聲或坐壁上觀。

《蘋果日報》失去了媒體最關鍵的「信任」，也就失去了包括訂閱、支持、輿論影響力等等連帶的一切。

這次蘋果宣布停刊，幾乎只剩下媒體圈子內的自己人有些許感嘆，社會基層大眾中完全沒有任何惋惜或不捨之聲。

當然「紙媒」的立場，即使聯合、中時、自由也沒有誰比誰過得更好！

媒體市場本身的「時代變遷」是真正無情的推手，新聞讀者獲取信息來源和載具變化，這是根本性的對紙媒的集體生存，帶來掠奪或凌遲。

媒體的生存仰賴「廣告」，而廣告或者因為市場景氣低落受限，更多因為媒體途徑轉變而投放他處，其實所有紙媒最終都要面臨「紙本收刊」的某一天到臨！

話說回來，蘋果內部這幾年也並不是坐以待斃，各種轉型嘗試可能是紙媒中付出最多努力的，但顯然幾大關鍵沒有解決：

一、台灣紙媒的「收入模式」並未新創改變，連帶運營模式也是，這裡有著媒體人缺乏產業創新實力的專業、疲乏或怠惰。

二、台灣紙媒終究還沒有找到「to B、to C」的信息價值鍊條，除了最原始的收費工商報導之外，沒有切割更多的產業、大眾願意另外付費的動機與目的。

三、台灣紙媒畢竟沒有攻入「社群經濟」的市場創新中取得角色一環，缺乏「信息經紀」的投資與開發，錯失了時代變遷中建立新標準價值的機會，只是傻傻被社群利用，以及愚蠢的跟隨引用。（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※