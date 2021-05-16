最近比特幣、乙太幣、狗狗幣等加密貨幣的市場規模越來越大，對於實體經濟的影響力也越來越強。目前，比特幣是流通範圍最廣的數位貨幣。比特幣的概念最初在美國由中本聰在2009年提出，正好就是在金融危機之後。中本聰是誰？他是一個人、還是一群人?

比特幣的驅動力：記帳

比特幣和所有的法定貨幣一樣，有數量與價值問題，只不過比特幣是虛擬的、其總數量是有限的，「記帳」是瞭解比特幣的關鍵詞。

例如在真實貨幣世界裡面，我經由A銀行匯款100元給某甲在B銀行戶頭裡面（就是跨行轉帳），中央銀行必須記錄兩家銀行帳目的增減，並作為發行貨幣的參考之一，而且發行數量有一定限制的。

但是在比特幣世界裡面，這筆100元卻是由我和某甲、我所有的朋友、某甲所有的朋友、以及所有在P2P（Peer to Peer）網路連結的所有人共同來記帳、而且還要核對我的賬戶餘額是否足以支付這筆賬，變成人人都是記總賬的中央銀行，也就是沒有中央銀行，這就是「去中心化」的概念。現在問題來了：如何讓每個人都積極的記帳？

比特幣系統設置了獎勵機制，率先完成記帳的人可獲得50個比特幣，這麼龐大的交易帳目以電腦來計算，所以很多人揪團算數（挖礦），贏了之後再按比例分錢。還有，每10分鐘就會有一次算數競賽，算力越強，贏的機會也越大，贏者擁有記帳權，所謂的挖礦就是記賬的過程。每記帳21萬次之後，大約是4年，獎勵就會減半。

若從2010年開始，現在比特幣獎勵剩下12.5個。每個人的帳本總和就是區塊鏈，也叫做礦坑，從事挖礦的人叫做礦工。中國比特幣大約佔全球比特幣流通總量的90%，挖礦算力則佔95%。2017年9月，中國政府開始打壓比特幣交易，許多挖礦主機搬到國外。無論搬到哪裡，交易才是重點。

然而，比特幣的總量最多只能挖掘出2,100萬枚，比黃金還要稀缺。到目前為止已經有1700萬比特幣被開採出來。如果按照現在的採礦速度，需要到2140年才能將2,100萬比特幣開採完畢。雖然比特幣數量越來越少，但是價值卻越來越高。假設採礦到某個程度，獎勵只剩下0.05枚比特幣，可是價格可能高達數百萬元。

公開而又隱晦的比特幣交易

比特幣最重要的就是交易，沒有交易就沒有賬目。挖礦與交易，區分出下層階級的礦工以及上層階級資本家。底層礦工出錢出力拚了命挖礦，而頂層資本家坐享其成，消費礦工的勞力。馬克思的《資本論》還沒有過時呢！

比特幣交易是從一個比特幣錢包向另一個錢包中轉帳，每筆交易都有數位簽名來保證安全。每筆交易必須對所有人都公開，而且最終都可追溯到最初被挖出來的那個點。所有的比特幣交易都公開且永久地存儲在網路中，意味著任何人都能查看任何一個比特幣位址的餘額和交易記錄，這是比特幣交易公開的部分。

然而，除非在購買過程中或者其他狀況下透露了身分，比特幣位址背後的真實身分是保密的。由於隱匿的特性，很多個人或團體或國家（例如伊朗），經常以比特幣進行說不出口的交易，例如貪官污吏洗錢、犯罪所得、甚至恐怖主義活動最主要的資金流通工具。

在若干國家例如東歐國家和俄羅斯，對於比特幣監管不嚴，有大量的電子支付方式支援比特幣和美元、歐元的兌換，運作非常高效而且安全。這是比特幣交易隱匿的部分。

正是因為有了交易（無論其合法與否），而且交易簡單、匿名、流通性強，成為許多國家貨幣的競爭者，許多國家都把比特幣交易作出規範。儘管如此，由於其稀缺性，往往是投資融資與炒作的標的物。

理論上來講，長期性的比特幣價格將會不斷上漲，現在比特幣價格大約在5．1萬美元左右，10年後若漲到51萬美元，大家也不要吃驚。但是大家也不要忘記，比特幣上漲10倍的意思就是美元貶值10倍。

寄生上流的美元

美元必須與有形的資產例如石油掛勾在一起，彼此產生共生關係，就像一個可以調節盈虧的大水庫。當美元漲價，石油就增產、價格下降;反之，若石油減產、價格上漲，美元則貶值。

自從美國退出布雷頓森林體系之後，找上了沙烏地阿拉伯，希望石油以美元計價，形成了「油元」體制，講白了就是以石油作為美元的擔保，在另方面美國則以武器保證沙烏地阿拉伯的安全，使得聯準會在濫發美元之餘，還能夠維持美元指數的穩定。

若要調節油元關係，就透過戰爭進行。只要發生戰爭，無論大小，油價都會上漲，油價上漲表示美元貶值，資本家就可以更便宜的成本獲得美元形成熱錢流到國外，投資也好炒股也罷，當聯準會升息時，美元就從海外回流，把爛攤子留在當地。

這就是美國收割各國經濟果實的手段，大陸叫做「薅羊毛」。石油價格從1972年的每桶13美元上漲到今天的70美元每桶，跌了大約5.4倍，期間美元無數次起起落落，超發金額不計其數，幸虧石油護體，否則美元體系早就崩盤了。

如今美國自己也生產石油，再加上中國崛起以及綠色產業興起，石油已不再是擔保美元指數的工具，美軍留在中東也變得沒有意義，此時比特幣給了美元新的契機。

比特幣與美元的關係

比特幣被譽為數位黃金，在傳統金融領域，美元和黃金與石油是反比關係，意思是如果美元強勢，那麼黃金與石油就走弱;反之，美元弱勢，則黃金與石油走強，比特幣和美元指數的關係也是如此。

在2013年之前，美國政府對於比特幣採取敵視的態度，導致比特幣中心逐步轉向中國和日本。之後，美元和比特幣產生了奇妙的互動。2013年7月到2013年12月，美元指數從84跌到78，跌幅7%。同時期，比特幣從100美元漲到了1200美元，漲幅1100%。

2013年12月到2015年1月，美元指數漲幅超過20%，而比特幣從1,200美元跌到了200美元，跌幅85%。2017年1月到2018年2月，美元指數從103跌到88，跌幅15%。比特幣從735美元達到高點19890，漲幅達到2600%。

2018年2月到12月，美元指數從88漲到98，漲幅11%。2017年12月到2018年12月，比特幣從19890跌到3200，跌幅84%。這一切顯示，美元指數和比特幣非常吻合兩者的反比關係，就像過去美元與石油之間的關係一樣。

多數支援比特幣的人都認為加密貨幣可以作為貨幣貶值的對沖工具，會是未來的主流貨幣之一，現在美國等西方國家開始為比特幣的發展提供便利。但也有一些國家認識到了比特幣的潛在危險，制定出針對比特幣的法律法規，用以控制比特幣的暴力擴張。

政府的控制力量

由於美國等西方國家的資本家和比特幣等加密貨幣的關係過分密切，讓人們不得不懷疑他們有操縱市場之嫌，儘管比特幣披著去中心化的外衣，不是那麼好炒作。但在美元和美軍強力運作之下，沒有不可能的事情。

例如今年美中軍事關係緊繃，造成美元指數下跌，相反的比特幣價格卻節節高升，我們相信是美元炒作的結果。這是個太昂貴的遊戲，普通國家玩不起。

想要和美國等西方國家玩加密貨幣遊戲，最佳的方式有兩個：

第一，只支援挖礦，甘心當個被剝削的礦工，這些收益和成本都是可控的。無論資本家把比特幣炒到什麼天價，我們就是不跟，雖然礦工在整個加密貨幣產業鏈中不是最好的。很多行業中都是如此，工人不如商人。

第二，國家力量介入，由國家統一安排加密貨幣操作和營運。例如伊朗利用比特幣的加密特性，逃避美國的經濟制裁。伊朗政府規定，在伊朗境內註冊的比特幣礦工，必須要將開採的加密貨幣出售給政府指定的資本銀行。同時，伊朗央行禁止外國人進入炒作，只允許在國內交易所開採的加密貨幣，然後利用這些加密貨幣去支付貨款。

2017年，中國政府宣佈人民幣與美元脫鉤之後，接著明令禁止虛擬貨幣交易。當初谰言金融創新、嗆中共中央對於金融的態度仍如當鋪的馬先生，一頭撞向了槍口。如果任憑虛擬貨幣繼續下去，美元絕對有辦法扳倒人民幣。

結語

中本村是誰？還真不好說。網路的說法是，比特幣演算法設計過於精良，不像是一個人單槍匹馬所能完成。無論「他」是誰，他所設計的比特幣很巧妙的與美元接軌，讓美元從實體世界進入到虛擬世界裡面。

在實體世界裡面，有的是擔保品：黃金、石油、新能源任你選，奈何美元偏偏走進了虛無缥缈的空間。人還是腳踏實地比較好。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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