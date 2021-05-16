行政院已將組改法案送請立法院審議，若本會期能順利三讀，數位發展部最快2022年第一季掛牌。根據目前公布的規劃，數位發展部有一署（資通安全署）、四司（數位政府司、資料治理司、產業發展司和綜合業務司），並設立一行政法人（資通安全研究院），以及各部會財團法人研究機構的移轉，如經濟部的資訊工業策進會（以下簡稱資策會）、NCC的電信發展中心等。此外，還有各部會撥補而來的AI、數位、軟體、電子商務等相關領域人員。

就整體規劃而言，有資通安全署的獨立機關負責預算、人事與業務規劃，四個司擔任幕僚單位。加上資通安全研究院的行政法人機構，可以執行具公權力的業務，有更大的彈性空間。其次，又有資策會、電信發展中心，進行相關的政策、技術研究。同時，在業務執行上，又有各部會派來的AI、數位、軟體、電子商務等專家。整體而言，數位發展部有資通安全的規範，又有業務發展研究、執行能力，可以視為一隻五臟俱全，又有牙齒的老虎。

就設立目標而言，數位發展部的第一個目標是確保國家資通安全，在COVID-19疫情之後，遠距醫療、工作、文化娛樂、學習等，蔚為潮流，資訊的傳遞、雲端的儲存、大數據的使用更為迫切，駭客入侵、不實資訊、資料竊取等活動的衝擊影響更為深遠。因此，強化資訊安全的監控、治理，確保國家數位安全有其必要性。

第二個目標是數位產業的發展，並聚焦於資訊、電信、網路、安全、電商等領域。在AI、5G、AIOT等技術成熟之後，上述領域的發展愈來愈重要，加上跨域的整合，上述領域的產值龐大，也成為兵家必爭之地，這也是國家未來競爭力的關鍵所在。

第三個目標是強化基礎建設、法制規範、規格標準的建立，以利資訊的傳輸。就如同高速公路上，除了基礎建設之外，也要有交通規則的建立、道路障礙的排除，使道路可以流暢，才能贏取民眾的信任，願意把車開上高速公路。

第四個目標是軟體產業的發展，台灣產業的發展一向重硬體、輕軟體，故目前資訊軟體產業的產值只有4,000多億元，遠遠不及資訊硬體7兆多元的產值。

雖然數位發展部有遠大目標與宏大願景，但是台灣過去的組織再造都不算成功，科技部成立不到七年，就打算改制回歸為國家科學及技術委員會。鑑此，我們認為數位發展部應有嶄新思維，在此，提出以下幾點期許。

第一，加強部會的協調整合：台灣的部會一向是只分工不整合，如今數位發展部自各部會撥補人力，但各部會應該不會放棄AI、軟體、電子商務、安全等領域的發展。如何避免部會的本位主義思考，加強部會間資源整合、協調，才能發揮綜效。

第二，部會的法規鬆綁、產業發展的思考，仍然不能輕忽。數位發展部雖然以資訊安全為重，但推動產業發展的職責仍應念茲在茲，尤其是在新創的領域上。中國大陸所謂的賽馬理論，通常的作法為在新創、灰色地帶的產業發展，先讓馬兒跑，跑得比較快的馬，再用法律來規範。台灣則是在風險管控為優先的顧慮之下，從起跑點就開始規範，產業發展的速度自然慢了下來，這也是台灣在第三方支付、共享經濟、外送經濟等領域落於中國之後的原因。因此，在規範、風險監控與產業發展之間尋求平衡點，透過數位沙盒、監理沙盒先行先試，都是必要的思考。

第三，資策會的功能、任務應適度調整。資策會應該扮演平台規劃的角色，例如目前的外送服務沒有任何本土的平台，透過自建的平台，除了可以協助本土業者避免被剝削之外，也可以帶動很多軟體的應用服務。同時，資策會應該負責協助業者解決業務發展上的痛點。例如工具機產業缺乏軟硬整合的平台、能力，資策會在此面向應該扮演一定的角色。

第四，軟體產業的發展，應有嶄新的思考。先進國家與中國大陸都開始以軟體來定義、驅動硬體，例如有了iTunes軟體的發展，就可以驅動後續iPod硬體產業的進步。台灣目前仍停留在硬體驅動軟體的思維，不易增加產業附加價值，也沒有辦法帶動軟體產業的大力進展。

第五，新創企業應該可以考慮接軌美國那斯達克市場。對於新創企業而言，有了國外法規的接軌、出海口（市場）的介接，可以引進國外源源不絕的資金，自然容易茁長壯大。

當然，最重要的一點是，政府和民間應該重視軟體，以及依附在它之上的智慧財產權價值。如果政府不重視智財權，不重視軟體，一個研討會花個幾千元邀請講者演講，就企圖取得所有的播放權，其實是低估智慧財產權與軟體的價值。同時，民眾購買盜版軟體、不重視智財權，當然相關產業不易發展起來。

(工商時報)