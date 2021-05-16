5月有個母親節，本來是個感恩的日子，但是今年的5月台灣卻是旱災、停電、疫情擴散等接連而來，讓人活在惶惶不安中。台灣人向來不怕對岸的飛彈，卻對內部出現的天災人禍焦慮不已，賣場搶物資，空蕩蕩的貨架，似乎正嘲笑台灣人處在「末日世界」裡。

其實，天災人禍不斷，不必然就是「世界末日」到來，但是要找理由來解釋台灣天災人禍的來源，也該有個符合邏輯的思維，而不是天馬行空胡謅一通，這不但無法幫執政者找到卸責的理由，反而徒留一堆笑話。

近日一名掛名總體經濟學家的綠營名嘴，他在政論節目裡解釋台灣會鬧旱災，主要是因為華北的鋒面下不來，才讓台灣「無雨問蒼天」。而梅雨鋒面之所以無法南下，可能是人為因素的操作，他更直指這可能是中共在打「氣候戰」，讓台灣鬧旱災。

這是哪門子的「專家」，中共現在若有能力打「氣候戰」，何必大搞「南水北調」，直接把帶雨的鋒面打到北方就好，何況前兩日習近平還特別到河南視察「南水北調」工程，更要求工程單位要做好後續工程的建設，以利民生。

「專家」應該幫人民解惑，而不是幫執政者擦脂抹粉，胡亂編一些愚民的理由，會讓外人笑台灣人不過一群井底「綠蛙」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※