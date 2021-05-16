513大停電打破民進黨「非核家園不缺電」謊言，民進黨只得用更多謊言來圓謊。

第一個謊言，蔡英文總統說「是電網事故使電傳不出去，不是缺電」。但「備轉容量」的目的，不就是準備在電網或電廠發生事故的時候予以救援嗎？當天備轉容量是10.01%，變電所故障所影響的發電量只有6%；少了6%，不是應該還有4%備轉容量嗎，怎麼會需要停電？

後來台電電力調度處長坦承，是因為「高估太陽光電30萬瓩；高估風電25萬瓩；水力與抽蓄水力較往常減少了180萬千瓩。」可見民進黨掛在嘴邊的再生能源，只是拿來美化備轉容量，真正要用到的時候卻是中看不中用。

第二個謊言，是民進黨立委說「就算核四有在運轉，五一三一樣會停電」，理由是核電的啟動速度最慢，來不及救援。這個謊言在於，既然都啟用核四了，台電會把核四拿來當基載，空出燃氣或燃煤來當救援投手。

不用講太遙遠的重啟核四，就拿技術上可行的延用核一舉例。如果核一可以延用，就能增加五一三的備轉容量率3.47%，有這樣的供電餘裕，就不會有停電的問題。

民進黨一定會說，核一的燃料池都滿了，你去叫侯友宜同意用過燃料棒的中期貯存設施啊！這是民進黨的連環套，先一口咬定「核廢料無法處理」，不去尋找境外解決的機制；然後新北市長就會擔心「生米煮成熟飯」，不願同意核廢料的暫時貯存設施；接著民進黨就可以說「哈哈哈，你看連侯友宜也反核廢料，還有人想要延用核能」

很不喜歡一個說法，就是「對某某事的立場是智力測驗」，意思是想法跟我不同的就是笨蛋。其實民進黨的謊言，如此粗糙而廉價，相信即便是民進黨的支持者也看得出來。

因此真正本質的問題是，為什麼民進黨明明在說謊，害得台灣要用燃煤、傷藻礁、五一三大停電，還有那麼多人支持民進黨的立場？

這是一個問題背後的問題，找不到答案，台灣就永遠不能成為民主的典範。

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