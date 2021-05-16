從華航機師確診、諾富特飯店爆康，一個月不到，病毒如黃河决堤，加上513興達電廠來湊熱鬧、以及之前的太魯閣列車失事、全省乾旱...，70年以後的國人從沒遇到過如此陣仗，這是不是蔡政府灌輸的｢芒果乾｣發酵？

天災人禍頻仍，過去數十年從未如此嚴重過，有人說天旱缺水是天災，奇怪哩！治水前瞻計畫花了2500億到哪去了？嘴巴上講「不缺水、不淹水、喝好水」，事實上卻是「供五停二」，哪一項做到了？

防疫破口、疫情氾濫、疫苗進不來，這也要怪老百姓沒收心？疫苗充裕的國家都已經逐漸開放了，台灣卻反其道愈陷愈深。

疫情大爆發，柯市長要大家｢沒事給我待在家裡！｣台灣老百姓很聽話，已經受過排隊買口罩的洗禮，但這次禁足令來得突然，無預警地宣布雙北進入三級警戒，民眾比政府還會超前部署，立即衝進大賣場，將泡麵、罐頭、衛生紙搶購一空。有人問：｢要打仗了嗎？｣

如果政府防疫工作做得好，老百姓何苦要關兩禮拜禁閉？這種莫須有的恐懼和緊張是會傳染的，520將屆，請問5年來蔡總統給了人民什麼？未來又能給人民什麼？

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