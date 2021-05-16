以台灣的醫療資源與國民的自律能力，疫情發展到封城的可能性不高，雙北又是首善之區，物流供應不成問題，這兩天賣場卻出現搶購人潮。就像去年疫情剛爆發時一樣，許多人開始囤積衛生紙和白米、罐頭、泡麵，賣場貨架橫掃一空。

有心理學家解釋，為何一有風吹草動，人們第一個會想囤積的東西就是衛生紙，除了見到貨架上空蕩蕩的而被感染的恐懼感外，還有兩個原因:第一，大小便控制是嬰兒成長過程第一個學習與訓練的自我控制，衛生紙與排便有關，當我們擁有衛生紙就產生控制感；第二，衛生紙潔白、體積大卻輕盈，功能多，用途廣，同樣給我們帶來安全感與控制感。所以搶購衛生紙就是要在不確定的世界找回內在的控制感與安全感。

美國已經宣布今年夏天可以恢復正常生活，完成接受兩劑疫苗注射的民眾基本上都可以不用再戴口罩，可見要恢復正常生活對抗疫情，疫苗還是根本之道。台灣防疫的問題不是有沒有疫苗的問題，而是政府對疫苗資訊的混亂與不確定，以及更可怕的是撿到籃子就是菜的應急敷衍，缺乏安全與長期的規劃，讓民眾不知道該不該打又何時可以打，因此產生錯亂與焦慮。就只能搶衛生紙來找回控制感，自我安慰了。

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