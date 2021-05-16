新冠肺炎疫情爆發以來，台灣一直是防疫資優生，除了確診人數可控，「Taiwan Can Help」更是蔡政府從一開始輸出防疫物資，再進一步延伸的「台灣防疫模式」。對照現今的疫情破口，這段過程彷彿都已成為笑話！

這波的疫情從點燃、爆發，上至行政院長、下至台北市長都不斷重複「民眾疏忽大意」，進一步再有專家出面表示「萬華本來就是高風險區」，再加上媒體不斷的渲染，儼然萬華已經成為了毒窟，在地民眾也飽受異樣眼光，但細究關鍵，萬華不過是成了政客及政府失能的代罪羔羊罷了！

從遠因來看，誰都知道萬華龍山寺、廣州街周邊一帶有茶室、酒家，甚至有情色黑市，老一點的去茶室陪酒，年輕一點、外籍的去當「伊拉客」，請問非典型政治人物的柯文哲設法解決了嗎？遊民群聚問題解決了嗎？說穿了就是怕流竄去他區，才睜一隻眼閉一隻眼乾脆擺在萬華爛！中央政府沒有擔當設性產業專區，導致黑數、流鶯在此區亂竄！而所謂的專家更是胡扯，如果早知萬華茶室是高風險區，為何不一開始就加強管制，勒令停業或完全實名制？連關閉八大行業都比新北市慢，這群政客及專家對疫情破口絕對難辭其咎！

再以近因來看，華航諾富特有極大可能是這波疫情的感染源，除了硬關切機師只需「3+11」的范雲大立委，民間早就呼籲政府應該嚴格入境普篩、入境者統一隔離，但指揮中心充耳不聞，定調採取居家檢疫，結果一堆檢疫者趴趴走，如果諾富特有統一隔離、統一採檢，就不會成為破口，相關決策者難道就都沒有政治責任？

再者，萬華現今的疫情，也不過是幫政府掀開了「潘朵拉的盒子」，平日不普篩，一篩破10%。須知新冠肺炎本來就有很多無症狀感染者，假設真的全民普篩，只怕情況更加嚴峻！更過分的是，新設的快篩站除了醫院，竟緊鄰還有許多幼童的國小設置，排隊動線混亂，無疑又造成新一波的高風險感染危機！

另一方面，可笑的蔡政府在今年3月18日還沾沾自喜的發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，根據外交部說明，台美還擬合作共享疫苗研發及防疫交流，那麼請問除了目前向COVAX買到的AZ疫苗外，衛福部有沒有向美國採購疫苗？相比美國接種完成的疫苗人口數，台灣接種僅僅有不到1%的18萬人口接種，即使想打未來恐怕也打不到，因為台灣買不到疫苗！對照這個合作聲明及蔡政府一再宣傳的台美關係史上最好，簡直是自打嘴巴！

而就在防疫焦點聚集在萬華的同時，行政院竟又在5月13日提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案，將預算再度上調2,100億，前面預算還有388億沒花完，現在就急著再編，在疫情嚴峻的當下，相關新聞也被完全埋沒，反正現在一切問題都有萬華來擔，既得利益者繼續歌舞昇平！疫情順利解決後包裝一下又是一堆人走上神壇，又有誰來關心被歧視的萬華居民！

（作者為台北市青年聯合會理事長）

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