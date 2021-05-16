去年（2020）本來要1月回來投票，覺得前年10月才赴美，希望能4、5月回去，沒想到大陸封城，台灣病毒蔓延，歐美零星確診，誰也想不到，我們一被關，就一年多。現在回台灣，我仍然習慣戴口罩，碰到陌生人就躲，甚少與友人同業相聚，雖然沒有確診，但留下嚴重心理後遺症。

打贏病毒，解除三級警戒，端在人民、政府、社會。縱觀我一年半防疫經驗，這個病毒，似乎有它的自主意志，你越在乎它，就越不會肆虐，不在乎，就會被打敗。這是形而上的解釋，卻符合流行病學的理論。

一、個人：遵從政府防疫指示，現在不是行使公民自由意志的時候，一旦染上，平均3%致命危險，而且半年內都有呼吸症狀問題，可能持續終生，我在美國防疫一年半，都遵從居家令，不要存僥倖之心，做好防備，就不會焦慮。 1）盡量待在家裡。2）一星期只去市場及超市補充必要物資，其他活動一切停止，要出去，盡量在附近活動，不要越界。3）不要一直看電視、網路，一天只要看一次。4）在家看書，做運動，讀佛經或聖經。5）不要胡思亂想，6）勤洗手，戴口罩，手不要接觸口、鼻、眼根。據美國CDC統計，雙方戴口罩，能減少80%的傳染。7）補充維他命C，一天用鹽水簌口三次。8）出去曬太陽15分鐘，增強免疫力。

二、政府建立公信力，不能再講一句謊話。15日單日確診180人，16日206例，採檢日期是4月23日到昨日，這期中透露了很多問題，4月下旬採撿的樣本確診了，為何15日才公布？是實驗室作業延誤，地方政府未上報，還是中央刻意隱瞞，到現在不可收拾，才公布出來，令人懷疑是否還有多少未爆彈。

此時群組、臉書真假傳說漫天飛，謠言唯有靠政府澄清、政府發言也必須具公信力，例如前日所傳要大家關好門窗，因為國防部將派軍機噴灑化學清潔劑，其實美國在去年就有傳這個，政府對謠言必須及時澄清，在人心惶亂的此時，謠言止於智者是奢談。

三、社會：各界發揮同理心，切勿歧視患者及家屬、醫護人員及家庭，媒體不應以揭發患者隱私為樂，讀者和觀眾也不要嗜血成性。新冠肺炎患者身體已夠痛苦，怎忍讓其精神痛苦，這是二度、三度傷害，展現台灣人溫文兼具愛心的胸懷吧。

社會保持樂觀，但有合理期待，雖然網上廣傳「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級！」我觀察歐美各國例子，三級通常不會很快解除，4周後，確診人數才可能下降，8周後解除第三級是最樂觀的期望。大家應有長期抗疫的準備。畢竟世界每個國家都已抗疫一年多，算是我們與世人共業吧！

（作者為資深媒體人）

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